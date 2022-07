Trabajo espera criterio de PGR sobre empresa de bono Proteger

Entornointeligente.com /

El ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) solicitó un criterio técnico-legal a la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar si existe algún incumplimiento legal por parte de la empresa Continum Data Center, misma que creó la plataforma del bono Proteger. Marta Esquivel sostuvo que la solicitud es para «definir si se debe proceder con un proceso judicial contra la empresa que brindó el servicio de la plataforma mediante la cual se gestionó el bono Proteger. Esta consulta fue remitida a la PGR el pasado 29 de junio y se está a la espera de la debida respuesta», sostiene el comunicado de prensa. Recordemos que el bono Proteger se dio en tiempos de la pandemia de Covid-19 y era un subsidio para enfrentar los efectos económicos de esta en la población nacional, para aquellos que perdieron el empleo o sufrieron la reducción de la jornada laboral. Entre el 2020 y 2021, un órgano recuperador, conformado por un equipo del MTSS, consiguió una devolución del bono de nueve millones de colones, de gente que no aplicaba para este por estar en listas de excepción y aun así lo recibieron. Cabe señalar que el monto producto de bonos entregados de manera indebida podrían alcanzar los 8.500 millones de colones, de los cuales la Tesorería Nacional no recuperó un solo cinco en estos primeros meses del 2022. LISTAS DE FUNCIONARIOS En junio se obtuvo la lista de los funcionarios públicos que solicitaron el bono Proteger sin tener acceso al mismo y, tras ser depurada, se definió un total de 1.309 funcionarios públicos que recibieron el dinero, «quienes, además de encontrarse activos al momento de realizar la solicitud o de recibir el monto, también les alcanzaba el deber de probidad», explicaron desde el MTSS. Además, hay que destacar que el presidente Rodrigo Chaves dijo que revelaría los nombres de estos funcionarios. Esquivel les solicitó a 107 instituciones del Estado su apoyo para que se diera la gestión de cobro y saber si hubo procedimientos disciplinarios contra los funcionarios. De las 107, solo 21 instituciones confirmaron devoluciones; otras hicieron procedimientos administrativos de sanción y otras no laboran para el Estado. El órgano director tiene la información necesaria para poner en marcha la gestión de cobro administrativo. Según el último corte efectuado por la Tesorería Nacional, se logró recuperar casi dos millones de colones en montos depositados por funcionarios públicos. Precisamente, la ministra Esquivel Rodríguez dijo que «el Banco Popular les reintegrara a las cuentas del Estado un aproximado de ¢2.500 millones, del bono Proteger que no fueron retirados». El MTSS señaló que faltan datos, como direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, para proceder con el resto de los cobros.

Martes 19 Julio, 2022

