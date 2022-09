Entornointeligente.com /

Trabajadores y accionistas minoritarios de Copsa paran por tiempo indeterminado por incumplimientos salariales Publicado el 6 de septiembre de 2022 Conflictos laborales 1 minuto de lectura La empresa les debe un complemento de la licencia y viene pagando los sueldos fuera de fecha y en tres veces. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) decidió este martes parar por tiempo indeterminado desde las 14.00 en rechazo a incumplimientos salariales por parte de la empresa, según informó Montevideo Portal y confirmó la diaria con fuentes sindicales.

El presidente de ATC, Adolfo Silvera, dijo a la diaria que Copsa (Compañía de Ómnibus de Pando Sociedad Anónima) les debe «el complementario de la licencia» del período 2020-2021. El sindicalista explicó que antes de 2015 cobraban este beneficio con el aguinaldo, pero la empresa les pidió pagarlo en dos veces, a lo que accedieron por asamblea, pero «cumplieron con eso el primer año, el segundo ya no, y así sucesivamente hasta ahora». La empresa se puso al día en diciembre del año pasado cuando ATC paró por tres días , pero este año «empezaron de vuelta con lo mismo». «Siempre argumentan que no hay plata. El gobierno autorizó [una suba de] las tarifas para el aumento de los sueldos e incluso le ha dado apoyo económico, pero ellos siguen con el mismo cuento de que no hay plata y no hay plata, y todos trabajamos por plata», subrayó Silvera.

Pero también ATC denuncia que Copsa no viene pagando los salarios en fecha, sino que lo hace entre el 10 y el 15 de cada mes y dividido en tres pagos. «Mucha gente se está endeudando por esta calesita», sostuvo el presidente de ATC.

Además de esta situación, Silvera dijo que hay choferes de Copsa Este (línea 713 y las que van a Maldonado, que salen de la terminal de Tres Cruces) a quienes «por una medida sindical les cortaron servicios».

Al paro que comenzó este martes también se sumó la Asociación de Accionistas Minoritarios de Copsa (Adamic), «porque están pasando por lo mismo», informó el dirigente de ATC.

El miércoles a las 10.00 en la terminal Baltasar Brum (Río Branco), los trabajadores se reunirán en asamblea. «El levantamiento [de la medida] es bien fácil: si ellos vienen con fecha de pago, porque acá es todo por plata, será estudiado y pasado por asamblea y podremos levantar», manifestó Silvera.

Como consecuencia de la pandemia de la covid-19, la empresa envió a seguro de paro total y parcial a muchos trabajadores. Aún permanecen unos 50 en seguro de paro parcial y 15 en seguro de paro total.

La semana pasada ATC y Adamic pararon durante un día por el fallecimiento de un trabajador por un paro cardíaco en la terminal Baltasar Brum) . El trabajador falleció en el lugar y, según el sindicato, recibió asistencia tardía, y si bien hay un desfibrilador en la terminal, nadie supo cómo usarlo en el momento del paro cardíaco.

«Si bien la terminal Kelir cuenta con un desfibrilador, este no estaba al alcance para este tipo de situaciones ni tampoco personal capacitado en estos temas», expresó ATC en un comunicado.

