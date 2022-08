Trabajadores del SUME en la provincia de Chiriquí, denuncian irregularidades

Entornointeligente.com /

Un grupo de trabajadores de dicha entidad se aproximó al periódico «El Siglo» para realizar una denuncia pública al Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias, (SUME), de lo que según manifiestan como anomalías que se han estado presentando principalmente en los últimos meses.

En una entrevista realizada, los afectados respondieron lo siguiente:

1. ¿Qué ha estado sucediendo en SUME en cuanto a irregularidades que se han estado presentando?

Es lamentable la situación que estamos viviendo en estos momentos en el SUME prehospitalaria. Después que se dio la primera manifestación en mes de agosto año pasado 2021, pensamos que la entidad tomaría un mejor rumbo; en ese entonces pedíamos a gritos el cambio de administración con todas las jefaturas, de la adquisición de una nueva flota vehicular (ambulancias). Por otro lado, se solicitó eliminar la persecución laboral y la intimidación, que el patronato tomara mayor compromiso con los problemas y en lo posible resolverlo juntos a los asesores designados por el ministro Pino, en reuniones con los representantes de puesto (Paramédicos) de la toda la República.

Estas reuniones nunca rindieron frutos, solo se dieron para apaciguar nuestro descontento, no se han dado mas y en esta administración el nuevo director ejecutivo a dejado claro que no le importa nuestro sentir y los problemas que tengamos como prehospitalaria. Dejando a jefes de esa administración anteriores como el Ing. Javier Castillo de Operaciones y Comunicaciones y el Técnico Carlos Fuentes jefe del Centro de Despacho, que ambos se han encargado a perseguir y despedir al personal, que en su momento estuvo apoyando las manifestaciones o que les causen alguna molestia al quejarse de ciertas situaciones incomodas.

Actualmente la cura fue mucho peor que la enfermedad, y es como estamos en un vacío, solos, amparados bajo el Ministerio de Seguridad, cuando no somos entidad de seguridad, sino más bien de salud y a la cual quieren convertir con sus características disciplinarias y con el manejo por sus colaboradores de confianza. Como lo es el actual director del Patronato el Sr. Clovis Sinisterra, que pertenece a dicho ministerio. Todos nos encontramos con un gran descontento y nos viene a la mente la interrogante, ¿es nuestro nuevo director ejecutivo es el señor Bernabé Pérez (jubilado), o el señor Javier Castillo ahijado del señor Pino?

No obstante, otra de las cosas que han sucedido, es que tomaron la medida de desintegración del departamento de Reclutamiento y Capacitación el cual nos destacaba como el mejor servicio de atención prehospitalaria por todas la actualizaciones y preparación del personal antes de laborar en las calles. Ahora, hemos quedado únicamente con un examen, y es que nuestro jefe ejecutivo no encuentra necesario las actualizaciones, deduce que ya debemos salir preparados de las universidades.

Hasta despidos por represarías se han visto, como fue la del compañero Carlos Corea y Mateo González que en el mes octubre del año pasado los botaron, porque subieron en las redes sociales un video de una ambulancia que tuvo una falla eléctrica y se estaba incendiando. Esto sucedió días después de la manifestación, y se dedicaron a perseguir al compañero hasta que por a través de las cámaras que están dentro de las ambulancias y que supuestamente son para nuestra seguridad, en esta ocasión fueron usadas no por alguna queja de algún paciente o incidente, sino más bien por no informar directrices durante un despacho a una atención.

También, tuvimos una compañera técnica en emergencias médicas, que después de laboral desde 2009, la cambiaron a otra área, por tener problemas psiquiátricos, que después de tener una recaída fue dada de vacaciones y al regresar fue destituida, diciendo que era personal administrativo. Hasta médicos han votado y algunos han tenido que buscar amparo legal para ser restituidos.

2. ¿Desde cuándo observan esta situación?

Esto es de vieja data con la administración del Ing. Gil Fábrega, donde la Pandemia fue momento propicio para darnos cuenta de que no contaban con los conocimiento sobre Gerencia de Salud y mientras no allá una ley de establezca el perfil adecuado con especialidad en atención prehospitalaria, la institución se mantendrá como ahora compras mal dirigidas, hasta ahora no han comprado ambulancias nuevas prometidas hace un año.

Nosotros desde la administración anterior cansados de ver tantas carencias y ya afectados por la tensión constante y el estrés que nos causaban el personal administrativo de confianza sobre nosotros, dirigidos por los jefes, tomamos la decisión de crear un sindicato SITRASUME desde el 2020, que ha sido para ellos la mayor forma de rebeldía , nosotros ingenuos hemos elaborado ya 4 veces el documento y el Mitradel no los a rechazado con excusas varias y con instrucciones nuevas cada vez que lo presentábamos ya con el apoyo de la CTRP (Confederación de Trabajadores de Panamá) donde metimos el documentos para un amparo de garantías en la Corte Suprema de Justicia, ya esta situación va en contra a tantos acuerdos internacionales, sabemos que es difícil nuestro objetivo porque el ministro Pino esta en contra del sindicalismo , pero como ya no tenemos mas opciones vamos hacia ese norte.

3. ¿Por qué hacen la denuncia públicamente?

Por la extrema corrupción, desde ordenes de compras para la reparación de ambulancias que no estaban operativas, un señor Duncan que lucro en el departamento de transporte, gastos excesivos en tecnologías (tabletas), comunicación, viáticos, seminarios y con tantas necesidades y fuera poco todas las malas actitudes con nosotros desde supervisores , despacho que estaban vigilantes que cometiéramos algún error.

4 ¿Quiénes han sido los afectados?

Es el personal operativo que labora en el SUME, los técnicos en emergencias medicas y operadores por la falta de responsabilidad de la institución para enfrentar ese pago de a las prestaciones que tenemos.

Los que han perdido su trabajo. Los que vivimos la tensión constante, el estrés por el abuso de poder, la micro gestión innecesaria, la falta de respeto, la indiferencia a nuestras necesidades, no estamos seguros de nuestro trabajo

5. ¿A quiénes consideran como protagonistas causantes?

– El señor Bernabé Pérez, es un ser humano indiferente al personal operativo, poco comunicativo con una gira de un día en la región de Chiriquí su presenta como político y dejo claro que no contáramos con él.

– El señor Javier Castillo que ha tomado las decisiones de persecución, despidos y rotaciones, nombrándose asesores ya teniendo tantos años en la institución.

– El Señor Carlos Fuentes que como jefe de despacho a tenido varias alusiones, pero el departamento de recursos humanos a intervenido para mediar, igual se siguen dando la problemática. Y ya estando tantos años en este cargo Despacho va mal dirigido a solo tener más estadísticas y no a ser enlace entre todas las instituciones, como también usar esta tecnología para amonestar al personal.

6. ¿Cuáles son las afectaciones?

Principalmente económicas, nuestros compromisos bancarios generando interés y nuestra inclusión en la APC. Por otro lado, duele pensar, que por ser personal de salud y estar afiliados a CONAGREPOTSA, tenemos derecho a que se hagan efectivos nuestros logros colectivos, más esto no pasa, no recibimos bono navideño que es de 400 balboas, nos dan un bono de 300 de productividad y habiendo un fallo de la procuraduría que dice que se debe acoger, no lo han hecho. Lo mismo pasara con las 6 horas.

La Región de Chiriquí, afectada tomo como medida de rotación a todo el personal por los 4 puestos de la provincia, cuando solo el puesto de David tenía un necesidad comprobada, no había de rotar a tantos ,ni por todos lados , es la única región que tomaron esta medida por represaría ya que acá fue el accidente de la ambulancia y donde se organizaron las manifestaciones, de allí se originó la denuncia.

Al desintegrar los puestos con las rotaciones o traslados ,los logros colectivos del puesto de tole que atiende la población vulnerable de la comarca Nogbe Bugle los pierde, una lucha del 2016 con la administración donde al prestar el servicio en estos lugares deberán pagar un porcentaje por área de difícil acceso, ellos al saber esto solo nos ofrecen un viatico de alimentación que esta condicionado a múltiples reglas, y que ahora al rotar no percibiremos, y sin tomar en cuenta que somos los únicos que en su momento decidimos quedarnos en este puesto y los demás no , que muchos viven en oriente chiricano y hay puestos muy al oeste a mas de 120 kilómetros de sus residencias .

En la única institución del gobierno que no programan turnos extras, ni por necesidad de servicio, ni por Pandemia, nosotros no tuvimos algún tipo de remuneración, obligando al personal a tomar el tiempo extra llámese por feriado, no pagado con sobresueldo el día que a ellos le conviene regularmente, y estamos obligados a cubrir por ausencias o por contingencias.

Nombramientos de personal administrativos exabruptos y aumentos de salarios de las jefaturas por ejemplo la jefa de Recursos humanos aumento su salario. El jefe de prehospitalaria Lalo Sing técnico en urgencias médicas empírico y jubilado sin algún requisitos universitario, fue nombrado por el administrador sacando a una licenciada en emergencias médicas con maestrías y espacialidades por ella no estaba de acuerdo con las ideas que rallaban en como ejemplo : quieren quitar los monitores cardiacos por DEA, decayendo la capacidad de diagnóstico y tratamiento en las urgencias cardiacas. Por este tipo de desacuerdos la remueven de su cargo y la mandan al puesto de Tanara.

7. ¿A que se refieren con administración autoritaria?

Es donde el Señor Bernabé y Castillo dicen que las cosas deben hacerse al pie de la letra como ellos la designan sin tomar en cuenta de las repercusiones que puede traer para el personal.

Cabe destacar que los objetivos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, es garantizar el perfeccionamiento de las funciones para la atención integral y oportuna de las emergencias que ocurran en la República de Panamá, bajo esquema de calidad, innovación, mejora de habilidades competitivas, dominio de nuevas tecnologías de información, comunicación aprendizaje e implementación de programas de trabajo.

