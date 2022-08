Trabajadores del sector público de Venezuela sacarán sus penurias a la calle con «la marcha de las ollas vacías»

Entornointeligente.com /

01-09-22.-Se concentrarán este martes 2 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en Parque Carabobo En cada protesta que ocurre en el país hay personas, y detrás de esas personas hay hogares en los que la palabra principal es precariedad. «Nosotros estamos bien atropellados y bien maltratados por el Ministerio de Educación», aseguró el pasado jueves la docente Mary Romero, del Colegio de Profesores de Caracas. Durante dos días seguidos los maestros manifestaron a las puertas de la sede principal del despacho educativo, para exigir el pago completo de su bono vacacional. «Nos quitaron 75% de nuestras vacaciones», denunció Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital. Los trabajadores de la salud no se quedaron atrás. El viernes protestaron en varios hospitales. Nitza Martínez, presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela, enfatizó que todos «estamos afectados». A ellos les redujeron la bonificación por uniforme, que pasó de 1.200 bolívares a 200 bolívares. Culpan a la Onapre, pero, como lo señala Machado, «nos pagaron con el sueldo de 2021 por orden el Estado, porque la Onapre es el Estado; no podemos tapar el sol con un dedo. Son ellos mismos que están ejecutando esta orden de bajar los sueldos». ste martes 2 de agosto los trabajadores públicos se concentrarán en Parque Carabobo, a partir de las 9 de la mañana para la marcha de las ollas vacías. Participarán empleados de salud, educación, Cantv «con el fin de seguir visibilizando nuestra situación», apuntó Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de los Pensionados y Jubilados. «Reclamamos que de una vez por todas deroguen este instructivo maquiavélico, que cercena derechos a los trabajadores activos y jubilados». Los bonos de uniformes y de recreación, al igual que otras bonificaciones, son resultado «de años de luchas», recordó Cano. «Invitamos a que lleven su olla», convocó Machado. El punto de destino se desconoce. «No lo decimos en este momento», aclara. «Podemos ir a la Inspectoría del Trabajo, o a la Defensoría. ¿Dónde está el defensor del Pueblo, que tiene que defender a la población? Le pedimos que se pronuncie, porque nos están quitando de nuestros bolsillos el 75% de sueldo, lo que ya trabajamos». -¿Para quién es el mensaje? -Para todo el Estado. Están afectados todos los trabajadores por el instructivo de la Onapre. Las ollas están vacías «porque los salarios, las pensiones y las jubilaciones no alcanzan para uno llevar una vida digna», reiteró Luis Cano. «Se nos impiden cosas tan básicas como comer tres veces al día, comprar medicamentos».

