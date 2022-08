Entornointeligente.com /

Asamblea en el Hospital Español, el 31 de agosto.

Foto: Federico Gutiérrez

Trabajadores del Hospital Español resolvieron no ocupar el centro y aceptarán la propuesta de las autoridades de ASSE Publicado el 31 de agosto de 2022 Políticas de salud 2 minutos de lectura La alternativa consiste en que en un plazo de hasta 15 días se incorporen 54 cargos en diferentes áreas de atención. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Luego de una asamblea «urgente», esta mañana los trabajadores del Hospital Español resolvieron no ocupar el centro y aceptar la propuesta que Leonardo Cipriani, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), junto a otras autoridades de la institución, les entregó en la tarde del martes a los trabajadores del centro y a los representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

La propuesta aceptada consiste en completar las vacantes de los cargos 256 (como se conoce a los cargos que no están presupuestados pero que, tras tres evaluaciones favorables, pueden pasar a serlo) que el centro demanda y hacerlo en un plazo de hasta 15 días. Los cargos que se incorporarán, que serán 54, corresponden a diferentes áreas de atención. Se sumarían 12 licenciados en enfermería, 22 auxiliares de enfermería, 13 auxiliares de servicio, cuatro licenciados en fisioterapia, dos licenciados en nutrición y un auxiliar de farmacia.

«Para cubrir los cargos se harán llamados internos, son cargos estructurales que ya estaban presupuestados por la Rendición de Cuentas [2021]», explicó a la diaria Andrés González, secretario general de la Comisión Interna del Hospital Español, que forma parte de la FFSP. De todas formas, según González, esos cargos hasta el momento estaban cubiertos «por personal contratado en el plan de contingencia covid», pero cesan este jueves y no serán renovados.

Según la propuesta, a la que accedió la diaria , las incorporaciones se mantendrían hasta fin de año y luego «serán mantenidos [y regularizados] con el presupuesto de la Rendición de Cuentas» 23 funcionarios de laboratorio, 11 complementos por diálisis, cuatro licenciados en enfermería y cinco auxiliares de enfermería, que se presupuestarán. En el caso de las compensaciones por diálisis, serán parte del rubro cero, lo que significa que serán depositadas junto al sueldo del funcionario y se financiarán con el presupuesto de ASSE.

González detalló que los cargos que se sumarán en 2023 no estaban contemplados en la Rendición de Cuentas 2021 y por eso, hasta ahora, también estaban financiados por el Fondo Covid. Por ejemplo, el laboratorio era un servicio tercerizado que ya no está, pero esos cargos no estaban contemplados en el presupuesto anual de ASSE, señaló. La propuesta de la institución fue que «esos funcionarios continúen financiados por el Fondo Covid hasta enero de 2023, cuando pasarán a ser presupuestados», explicó.

En cuanto a las compensaciones o complementos a los funcionarios del área de diálisis, González dijo que ese pago data de una «larga lucha» y que se logró con el Fondo Covid. «También se pagará hasta diciembre con ese dinero y a partir de 2023 se incluirá en el pago del sueldo», detalló.

Según el secretario, luego de la asamblea la medida de ocupación «quedó en pausa» pero se acordó que se formará una comisión de seguimiento que se reunirá dos veces a la semana para que se dé cumplimiento a lo acordado. También se resolvió mantener las medidas votadas en la asamblea del lunes: no se transferirán funcionarios entre los sectores y se bloquearán las camas cuando no se cuente con la cantidad de funcionarios necesarios para brindar asistencia.

Si el acuerdo no se cumple, el hospital será ocupado el 16 del próximo mes.

