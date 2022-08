Trabajadores de puerto británico anuncian huelga por mejora salarial

Entornointeligente.com /

Trabajadores británicos de Felixstowe, el mayor puerto de contenedores, convocaron este viernes a una huelga de ocho dias, entre el 21 y el 29 de agosto, en rechazo a la propuesta de un incremento salarial del 7 por ciento.

De acuerdo con el sindicato Unite, la oferta laboral está por debajo de la inflación registrada, que aumentó en junio pasado al 9,4 por ciento.

La huelga fue anunciada después de las negociaciones, en las que la mayor infraestructura para el transporte marítimo de mercancías Felixstowe Dock & Railway Company, filial de Hutchison Port Holdings, no planteó una mejor propuesta salariales para los empleados.

«Both Felixstowe docks and its parent company CK Hutchison Holding Ltd are both massively profitable and incredibly wealthy. They are fully able to pay the workforce a fair day’s pay.» @UniteSharon https://t.co/AjKFUIzKxY

— Unite the union: join a union (@unitetheunion) August 5, 2022 «La huelga provocará un enorme trastorno y generará ondas expansivas gigantescas en la cadena de suministros del Reino Unido, pero esta disputa ha sido completamente fabricada por la propia empresa», aseveró el portavoz nacional de Unite, Bobby Morton.

Por su parte, la secretaria general de Unite, Sharon Graham, indicó que Felixstowe Dock and Railway Company, y su matriz, Hutchison Port Holdings, cuentan con suficientes ingresos económicos para pagar un salario justo a los trabajadores.

Felixstowe docks and its parent company CK Hutchison Holding Ltd The company have prioritised delivering multi-million pound dividends rather than paying its workers a decent wage. Members can rely on our complete support until this dispute is resolved. https://t.co/UtqLaqTN8X

— Sharon Graham (@UniteSharon) August 5, 2022 «La compañía ha dado prioridad a ofrecer dividendos multimillonarios antes que a pagar a sus trabajadores un sueldo decente», señaló Graham.

Está previsto que para el próximo lunes se realice una nueva ronda de diálogo entre los representantes de los trabajadores y la empresa, bajo la supervisión del Servicio de Asesoramiento, Conciliación y Arbitraje (ACAS).

