Trabajadores de la UCV protestaron en rechazo al instructivo Onapre

Profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron este martes, 9 de agosto, en la Autopista Francisco Fajardo frente al mural de Zapata en rechazo al instructivo Onapre y en defensa de la autonomía universitaria.

La manifestación en esta importante arteria vial de la capital inició luego que el líder sindical de la UCV, Eduardo Sánchez, pidió llevar la asamblea universitaria a la calle en defensa de los derechos salariales.

#AlMomento | Al Grito de @VivaLaUCV , gremios universitarios toman la Autopista frente al mural de Zapata en rechazo al instructivo ONAPRE y en defensa de la Autonomía Universitaria

Sin embargo, cuando intentaron salir por la puerta Tamanaco un piquete policial trató de impedir la protesta; pero no pudieron y los trabajadores llegaron a la autopista.

«¿Hasta cuándo el personal que labora para el estado debe mendigar sus beneficios? Basta de burlarse del sector universitario», señaló la propia cuenta de Viva la UCV en Twitter.

Los trabajadores luego de la asamblea Inter gremial en la #UCV al salier por puerta Tamanaco para tomar la autopista. Un piquete policial trató de impedir la protesta. No pudieron. Los trabajadores firmes dejan atrás a los esbirros del régimen



Una vez en la autopista, varias fueron las consignas que gritaban los trabajadores y estudiantes: «Cuál revolución si este gobierno es hambre, miseria y corrupción».

«Alerta, alerta compañero, que se está levantando el movimiento obrero», es otra de las que se escucharon en el lugar.

#AlMomento | Desde la Autopista frente a la UCV suena la consigna «Cual revolución si este gobierno es hambre, miseria y corrupción».



LOS ESTUDIANTES DE LA UCV APOYAN A LOS TRABAJADORES DE LA CASA DE ESTUDIO El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU), Jesús Mendoza, invitó a la comunidad académica a articularse en defensa de la autonomía universitaria.

«Nadie nos pago para estar aquí hoy como a otros que sí les pagan para salir a marchar. A nosotros en cambio nos roban nuestros derechos» , acotó.

#9Ago | Pdte de la @FCU_UCVe @jesusmm1902 invita a la comunidad académica a articularse en defensa de la autonomía universitaria.



Asimismo, el dirigente estudiantil, Yonnathan Carrillo, expresó que los profesores universitarios cuentan con el apoyo de los estudiantes en la defensa de sus derechos laborales.

«Queremos una universidad distinta y que sea pilar fundamental para el desarrollo del país. Hay que construirla juntos», indicó.

#09agos | En defensa de los derechos de los profesores universitarios nos encontramos en la autopista #FranciscoFajardo a las afueras de la #UCV

Los estudiantes aseguraron que se mantendrán en protesta junto a la Asociación de Profesores de la UCV porque «los derechos no se negocian».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DOCENTES NO CEDEN: ADVIERTEN QUE NO SE INCORPORARÁN A LAS AULAS HASTA QUE NO SE CUMPLAN SUS EXIGENCIAS La protesta generó fuerte retraso vehicular en la Autopista Francisco Fajardo; por lo que los carros fueron desviados después del Jardín Botánico hacia el Puente Salvador Allende.

