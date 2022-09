Trabajadores de la salud en Carabobo exigieron pago de uniformes y bono vacacional

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El gremio de enfermería y trabajadores de la salud en Carabobo se concentraron este martes frente al Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), ente adscrito a la Gobernación de Carabobo, para consignar un documento en el que exigen mejoras salariales y laborales.

Corresponsalía lapatilla.com

Eduardo Castillo, delegado general del área suroeste de Carabobo del Sindicato Único de Empleados de la Salud (Sunepsas), indicó que piden el pago de uniformes y zapatos, al igual que la cancelación del bono vacacional para el personal jubilado que depende de la administración regional.

Aseguró que el personal de mantenimiento que trabaja en los centros de salud públicos se encuentra desprotegido, debido a que no son dotados con la indumentaria de seguridad.

» La enfermera requiere un tipo de calzado, el trabajador social otro tipo de calzado y el trabajador de mantenimiento necesita un calzado preventivo. Hace días tuvimos un accidente laboral con un trabajador y no hubo insumos para atenderlo. Se fracturó tres dedos del pie, porque no tenía zapatos de seguridad. Son los trabajadores que limpian las cloacas del Hospital Central y no tienen para protegerse de una tanquilla de hierro «, manifestó Castillo.

Otra de las exigencias que hacen los trabajadores es la contratación de personal de enfermería. Según cifras del Colegio de Enfermeros en Carabobo, el déficit de profesionales en esta área es superior a 75%.

«Hay enfermeras agotadas por turnos de 12 horas y 24 horas. Por la escasez de enfermeras, en los turnos nocturnos se está irrespetando la hora de descanso. Queremos aumento salarial, ya que ganamos una miseria y no podemos costearnos gastos de alimentación y transporte «, afirmó Jhonny Vargas, presidente del Colegio de Enfermería, seccional Puerto Cabello ※ Morón.

Por su parte, Julio García, presidente del Colegio de Enfermería en Carabobo, denunció que existe desigualdad salarial. Señaló que un personal estaría recibiendo incentivos en dólares, mientras que otros son excluidos, por lo que solicitó se haga público el presupuesto para la salud.

Además, pidieron a la administración regional de Rafael Lacava, la reactivación de la Ruta para la Salud para que los empleados puedan llegar a sus puestos de trabajo.

«Esta ruta llegó a tener más de seis unidades en Naguanagua, Valencia y Tocuyito, pero desapareció. Pedimos regresen las unidades al Hospital Central donde había más de cuatro, ahora de vez en cuando aparece una» , destacó García.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com