Trabajadores de la Misión Vivienda Venezuela presentarán balance de peticiones sin respuesta

El sindicato de la Gran Misión Vivienda Venezuela convoca para este lunes, 1 de agosto, a una reunión en la sede central del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

A la convocatoria está invitado el ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villaroel, para atender el balance de peticiones y reclamos de la Unión Gremial que aún no tienen respuesta.

Entre las exigencias que hará la Unión Gremial están:

Cumplimiento y Ajuste de las Actas Convenios. Se desconoce e incumplen diversas cláusulas sociales y económicas de las actas convenios firmadas en el año 2018. Adicionalmente, no se han recibido respuesta del proyecto de Convención Colectiva presentada en el año 2022 Ajuste de la Subvención de Alimentación y Bono Recreativo. Actualmente la Subvención de Alimentación es de Bs. 0,04 mensual y se desconoce si las autoridades van a pagar el Bono Recreativo Pago de la Pensión. Le suspendieron la pensión al 30% de los jubilados y jubiladas, por supuestamente no haber presentado fe de vida. Implementación de la Jubilación. Los Entes Adscritos Petrocasa, Empresa Socialista Pedro Zaraza, Complejo Alfarero Jirajara, PRODUZCA y Fundación Misión Hábitat, solicitan la implementación de políticas de jubilación para su personal. Pago de la Compensación de Evaluación de Desempeño del Trimestre ABRIL – JUNIO. A la fecha, no han pagado lo correspondiente del trimestre de abril – junio 2022 Pago Bono Vacacional. Se requiere la confirmación del pago del Bono Vacacional de 90 días del Salario Normal Dotación de Uniforme y Ajuste de la Compensación por Riesgo. Se exige la entrega de uniforme semestralmente (dos franelas, dos camisas, una chemise, un chaleco y botas) y ajustar la compensación por riesgo, la cual se está pagando un monto de Bs 0,01 quincenal Servicio de Transporte. Se requiere activar servicio de transporte para garantizar el traslado del trabajador de su hogar hasta el centro de trabajo y viceversa Servicio de Salud. Han minimizado a su máxima expresión los servicios del FAAMI. En la encuesta levantada se detalla que más del 70% de los trabajadores consideran negativamente el FAAMI y esto ha venido incrementándose. Alimentación. Se requiere la activación del Comedor en cada Centro de Trabajo y la entrega de la bolsa de alimentación mensual (activos y jubilados). En el último estudio se destacó que únicamente el 21% están recibiendo la bolsa de alimentación mensual. Atención de las solicitudes de Vivienda. Se requiere atender las necesidades de vivienda de los trabajadores y trabajadoras, especialmente con los que tienen más de 10 años de servicio. Se levantó una encuesta donde el 70% se encuentra en espera de asignación de vivienda Pago de Prestaciones Sociales y Fideicomiso Pago de Aportes de Caja de Ahorro, Seguro Social, entre otras Horarios Especiales por condiciones laborales inadecuadas

