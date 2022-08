Trabajadores de Correos británicos desarrollan paro nacional

Entornointeligente.com /

El Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU) lamentó la interrupción que la protesta «probablemente les cause».

Los obreros de la empresa de servicio postal del Reino Unido, Royal Mail, convocaron este miércoles otra jornada de huelga para exigir un aumento salarial acorde a la creciente inflación que afecta al país.

El Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU) llamó a sus miembros encargados de recoger, clasificar y entregar paquetes y cartas a llevar a cabo una huelga este 31 de agosto y el 8 y 9 de septiembre de 2022.

En este sentido, la organización lamentó la interrupción que la protesta «probablemente les cause. Queremos asegurarle que haremos todo lo posible para minimizar las interrupciones y que nuestros servicios vuelvan a la normalidad lo más rápido posible».

— Royal Mail (@RoyalMail) August 31, 2022 Los trabajadores del correo rechazan el incremento del 2 por ciento ofrecido por la empresa fundada en 1516 por el rey Enrique VIII. Esta situación se produce a pesar de que los empleados fueron clasificados como esenciales durante la pandemia de la Covid-19.

De igual forma, se han unido a las protestas la empresa de telecomunicaciones BT Group plc y la agencia de comunicación ReachUK Media para reclamar mejoras salariales dadas las amplias ganancias que reciben los jefes y accionistas.

— Francis Stuart (@FrancisStuart1) August 31, 2022 Por su parte, la Asociación de Trabajadores Asalariados del Transporte (TSSA) anunció que los empleados de nueve compañías ferroviarias británicas ejecutarán este miércoles una jornada de paro en pos de salarios superiores.

A su vez, los obreros portuarios, los trabajadores del Metro de Londres, los conductores de ómnibus y los abogados criminalistas han protagonizado una serie de huelgas durante las últimas semanas debido a los impactos de la inflación que ascendió en el mes de julio a 10,1 por ciento.

