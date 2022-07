Trabajadores de Banchile Inversiones podrían iniciar huelga a fin de mes tras no alcanzar acuerdo con la empresa

Entornointeligente.com /

Por primera vez en su historia, Banchile Inversiones -que agrupa a la corredora de bolsa y la administradora de fondos del grupo Luksic y Citi- podría ver detenidas sus actividades en medio de una negociación colectiva que, de no llegar a acuerdo a fin de mes, podría terminar en la huelga de sus trabajadores.

La negociación colectiva se inició formalmente hace un mes y medio, según indicó el sindicato de Banchile Inversiones a DF. Al cierre de esta edición, el proceso estaba en un punto muerto luego de que la empresa no propusiera incrementos salariales al último contrato colectivo de 2019.

Entre las principales peticiones de la agrupación sindical se destaca un aumento en el beneficio mensual del sueldo base, solicitando un incremento desde los actuales $ 40.835 a $ 70 mil.

También solicitaron que el reajuste por IPC se realice de forma trimestral y no semestral, como se planteó originalmente. Además, pidieron un ajuste al alza en los beneficios anuales como el bono de invierno y el aguinaldo por festividades.

Nuevos beneficios

Respecto de los nuevos beneficios exigidos por el gremio, plantearon la eliminación del tope en UF en el caso del subsidio de licencia por post natal; el establecimiento de un sistema mixto de teletrabajo de 50/50; un bono de reemplazo jefatura por UF 1 diaria (considerando un mínimo de tres días o cinco días al mes); un permiso especial por enfermedad crónica para realizar controles y exámenes; entre otros.

Desde el sindicato aseguraron que Banchile descartó la propuesta argumentando un aumento de los costos derivados de la guerra de Rusia y Ucrania.

No obstante, según el sindicato «no es un argumento posible, ya que, en los últimos tres años, en medio de pandemia y crisis económica y social, Banchile Inversiones ha tenido utilidades por $ 162 mil millones (unos US$ 171 millones)».

Con esa base, plantearon que el proyecto de negociación colectiva para los próximos tres años corresponde a casi el 6% de estas utilidades.

La resolución de la Dirección del Trabajo

En respuesta a la propuesta sindical y amenaza de huelga, Banchile Inversiones solicitó a mediados de junio la conformación de los equipos de emergencia, conocidos también como «servicios mínimos», ante la Dirección del Trabajo (DT). Sin embargo, la petición fue acogida parcialmente.

De un total de 74 trabajadores solicitados por Banchile Inversiones, el organismo fiscalizador determinó que la comisión negociadora sindical debería proveer, en caso de hacerse efectiva la huelga, un equipo compuesto por 46 trabajadores.

Entre los cargos solicitados y rechazados, se encontraban algunos como administrativo contable, analista de operaciones, cajero de tesorería, ejecutivos de distribución institucional para la AGF, ingeniero en infraestructura y proyectos, vigilante corporativo, entre otros.

«Se verifica que no concurre el estándar de estricta necesidad en la conformación del equipo de emergencia propuesto por el empleador para los cargos en análisis, toda vez que existen otros trabajadores que, al no encontrarse afectos al proceso de negociación colectiva, en caso de hacerse efectiva la huelga seguirán cumpliendo sus funciones», se detalló en la Resolución Nº26 de la DT, firmada por el inspector Guillermo Reyes.

«En tal sentido, al quedar de esta forma cubierta la dotación mínima determinada en el acuerdo de calificación vigente no se producirá el efecto no deseado por el legislador mediante la calificación de servicios mínimos, no siendo necesario limitar el ejercicio de derecho a huelga de los trabajadores en proceso de negociación colectiva», añadió.

Tras esta resolución, el sindicato de Banchile ejerció el derecho a presentar un recurso de reconsideración ante la Inspección del Trabajo, porque consideraron que algunos cargos designados no corresponden dentro de lo que se califica como equipos de emergencia.

«Hay que recordar además que, según la calificación de servicios mínimos de la Dirección del Trabajo en 2019, el equipo de emergencia, de tener que activarlos, no le permite a Banchile realizar nuevas inversiones y solo podrá ejecutar operaciones de retiro y liquidación de valores», agregó la agrupación gremial.

Así, el sindicato de trabajadores comenta que se encuentran a la espera de que la empresa pueda «recapacitar» y entregar una última oferta el 24 de julio. De lo contrario, la opción de la huelga se concretaría.

Por su parte, consultado por DF, Banchile Inversiones declinó entregar su visión para este artículo.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

Entornointeligente.com