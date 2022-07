Trabajadoras sexuales en Perú revelan cómo peligrosa banda de venezolanos las extorsionan

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Trabajadoras sexuales del Cercado de Lima denuncian que son extorsionadas por una organización criminal denominada «Los Gallegos», que estaría integrada por ciudadanos venezolanos. Ellas sostienen que los hampones les exigen el pago de S/100 semanales para no atentar contra sus vidas.

Por: Perú21

«Estamos siendo extorsionadas por extranjeros. Nos están exigiendo el pago de S/100 semanales. Dicen que si no pagamos nos van a matar», señaló una de las agraviadas a Domingo al Día.

«Las únicas dos que nos pagaron esta semana son las únicas que van a estar salvas cuando yo vaya para allá y empiece a disparar plomo a todas las demás», se le oye decir a uno de los extorsionadores en un audio difundido por el dominical.

De acuerdo al citado medio, en el Centro de Lima laboran aproximadamente 500 trabajadoras sexuales, quienes vienen siendo extorsionadas. «Tenemos este miedo de salir a las calles y que de repente pasen en moto, en taxi y nos disparen. No tenemos el apoyo de la Policía, de nadie», detalló una de las víctimas.

Si no pagan, las matan «Me han mandado audios. Todavía no he tenido la posibilidad de pagarles, pero sí tengo los audios que ellos mandan para que tengamos miedo. Nos mandan fotos de pistolas, pantallazos. Hace casi un mes, en la Av. Petit Thouars, le dieron cuatro disparos en el estómago (a una mujer) y no hicieron nada», cuenta una trabajadora sexual que lleva 15 años dedicándose al meretricio.

«Nos tienen amenazadas a todas las chicas trans. Hay varias chicas, amigas nuestras, que han perdido la vida. Pedimos ayuda porque vivimos amenazadas, eso no es de ahorita», señaló. «Están entrando incluso a los cuartos donde vivimos nosotras a cobrar estos cupos. Tenemos miedo que entren y nos hagan algo», añadió otra agraviada.

Las agregan a WhatsApp

A través de un comunicado que difunden vía WhatsApp, «Los Gallegos» extorsionan a sus víctimas. «Somos los únicos que están en la zona de 2 de mayo y todos sus alrededores. Mañana domingo les toca el pago de 100 soles el cual estaremos cobrando semanalmente», es el mensaje que les envían a las trabajadoras.

Para leer mas, pulse aquí.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com