TPS VENEZOLANO por Orlando Gutiérrez

Extensión del TPS de Venezuela. «El Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela por 18 meses, desde el 10 de septiembre de 2022 hasta el 10 de marzo de 2024. La extensión del TPS de Venezuela por 18 meses entrará en vigor el 10 de septiembre de 2022. DHS publicará una notificación en el Registro Federal que explicará cómo reinscribirse bajo la designación de Venezuela y solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD). Se estima que aproximadamente 343 mil personas están elegibles para TPS bajo la designación existente de Venezuela. USCIS continuará con el procesamiento de las solicitudes pendientes. Los solicitantes que tengan un Formulario I-821, Solicitud de Autorización de Empleo o el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, no tienen que presentar la solicitud nuevamente. Si USCIS aprueba su Formulario I-821 pendiente presentado durante la designación inicial de TPS para Venezuela, USCIS le otorgará al solicitante TPS hasta el 10 de marzo de 2024. De manera similar, si USCIS aprueba un Formulario I-765 pendiente relacionado con TPS para un solicitante inicial, emitirá un nuevo EAD válido hasta el 10 de marzo de 2024. Mas Información. DHS planificará y coordinará oportunidades de enlace comunitario con respecto a la extensión y redesignación de TPS para Venezuela para brindar información y responder preguntas del público. Para obtener la información más actualizada relacionada con el Estatus de Protección Temporal, visite nuestra página de TPS.» Como se está manipulando políticamente el TPS Venezolano, evidentemente, que agradecemos en primer lugar haber concedido el mismo en el año 2021 marzo, no obstante vale mencionar, que nació con un fuerte cuestionamiento, por cuanto se comenzó aplicar desde el mismo marzo 2021, y todavía algunos aplicantes no han recibido el mismo, ni siquiera la decisión de aceptación, menos la aprobación, dando una demostración de una gran ineptitud increíble de un organismo federal de USA, con una ineficiencia manifiesta digna de un país tercermundista, luego los aprobados con un retraso de meses para una vigencia de dos meses al 9 de septiembre del 2022.

Ahora sale este aviso, arriba reseñado oficialmente, donde no dieron una renovación automática , como ha venido sucediendo con los TPS de otros países: El Salvador, Nicaragua, Honduras cuando lo más apropiado seria que una vez hubiese salido la instrumentación metodológica del proceso, incluyendo costos de pago al gobierno, han debido ampliar la inscripción de nuevos venezolanos que han llegado posteriormente al país, es decir los que han llegado después de marzo 2021, por cuanto, las causas catastróficas, de dolor, miseria, persecución, angustias , supervivencia, permanecen intacta , provocando esa diáspora venezolana, exponiéndose a morir en el éxodo, víctimas de la opresión del gobierno criminal sumado a las extorsiones, violaciones , secuestros, muertes de nuestros compatriotas, en el trayecto existen suficiente mérito y razón para extender, ampliar plazo e incorporar a estos venezolanos pisando el suelo Americano. Si bien estamos agradecidos, por los que se han beneficiado en el programa, oportuno es reivindicar a los compatriotas que han arriesgado sus vidas, por llegar a USA huyendo de la barbarie del régimen de Maduro, no se puede quedar promesas, ofrecimientos, propuestas incluso de ambos partidos Demócratas y Republicanos que apoyan a nuestra causa, existe consenso aparentemente, varias propuestas parlamentarias, que gran indiferencia ante la violación de los derechos humanos de estos compatriota, además la solución temporal es sencilla, basta un decreto ejecutivo, sin necesidad de pasar vía parlamentaria, mientras el Congreso logra legislar para darle más seguridad y estabilidad en el tiempo, antes de las elecciones de medio término, oportuno agradecer a los Senadores: Marcos Rubio de los Republicanos, Senador Bob Menéndez Demócrata, siempre han sido consecuente con nuestra causa.

