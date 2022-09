TPP11: Chile Vamos critica «retraso» en discusión del acuerdo en el Senado y AD adelanta que volverá a pedir aplazamiento

Entornointeligente.com /

Distintas sensaciones dejó en el Senado el aplazamiento para la próxima semana de la votación del Acuerdo Transpacífico (TPP11), luego de la solicitud realizada por el senador del PC Daniel Núñez.

El legislador argumentó su requerimiento en el llamado que hizo el Gobierno de no poner en tabla el acuerdo esta semana, a fin de seguir trabajando en el mecanismo de resolución de controversias de las side letters.

En ese sentido, luego de que se concretara la postergación del debate, el senador oficialista Juan Ignacio Latorre (RD) adelantó que desde Apruebo Dignidad buscarán aplazar nuevamente la votación del TPP11 en caso de que sea puesto en tabla la semana entrante.

«Sí, es muy probable. Es lo que hemos conversado en la bancada de Apruebo Dignidad. Primero vamos a ver si logramos que no se ponga en tabla la próxima semana, pero si se pone en tabla, ahí podemos pedir el aplazamiento de votación» , manifestó Latorre tras la sesión de esta jornada.

Junto con esto, el legislador reconoció que en el oficialismo existen distintas miradas sobre el tratado, aunque enfatizó que será el Presidente Gabriel Boric quien termine por zanjar del tema.

«El Presidente ha dicho que quien lleva las relaciones internacionales es el Presidente de la República, no son los ministros o ministras, tampoco los ex cancilleres o ex presidentes, por más que sean legítimas y válidas sus opiniones. El mismo Presidente ha dicho que el TPP no tiene urgencia, que no forma parte del programa de Gobierno y que el Gobierno está desarrollando una estrategia que tiene que ver con negociar las side letters. Para eso pidió más tiempo, y nosotros estamos siguiendo esa línea», indicó.

Una opinión diferente manifestó el senador PS Alfonso de Urresti, quien llamó a AD a «no eludir el debate». «Más allá de quien lleva las relaciones, quien claramente por mandato constitucional es el Presidente de la República, este es un proyecto que es sometido a discusión en el Senado y ya en segundo trámite tiene que ser puesto en tabla. Yo no haría un punto de eso. Lo relevante es argumentar qué es lo que significa el TPP, argumentar cuál es la votación de cada uno y en esa base hacerse responsable de la votación», sostuvo.

Asimismo, afirmó que «el Presidente debería ser más claro, debiera ser más enfático en esta situación y eso no ofende a nadie (…) Creo que sería relevante que el presidente zanjara esta situación para que en definitiva el Senado vote, cada uno argumentado en la orientación que sustenta su voto, y tengamos claridad sobre esto. Lo peor, y creo que ahí se equivoca absolutamente Apruebo Dignidad, es dilatar esta situación y establecer distintas visiones dentro del Gobierno».

Por su parte, el senador independiente Karim Bianchi fue más crítico sobre el tratado y aseguró que «si al país le llamó la atención la plurinacionalidad, aquí estamos hablando de la multinacionalidad de las corporaciones (…) Más que un tratado, se trata de cómo Chile se relaciona con las multinacionales»

«Me parece un momento sospechoso, grave e inmoral. Una discusión que se hace en complicidad entre quienes van al frente del Gobierno y los amigos del Gobierno. Con estos amigos ¿Quién quiere tener enemigos?», complementó.

Desde la oposición, en tanto, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) cuestionó que el Ejecutivo «no tenga posición respecto de un tratado internacional». «Uno puede entender que algunos pueden estar a favor y otros en contra, pero la indefinición o entregarle a otra instancia la decisión, honestamente no me parece», expresó.

«Aquí la verdad es que cuando hay varias almas en un Gobierno, esas almas colisionan. Y cuando las colisiones no se resuelven, generan indefiniciones, y las indefiniciones nunca han sido buenos consejeros», agregó.

Una visión similar manifestó el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, quien criticó el nuevo «retraso» de la votación del TPP. «Las dos almas que están reflejadas en las dos coaliciones de Gobierno finalmente impiden que podamos avanzar en certezas y seguridades para las inversiones extranjeras en Chile. El TPP11 ha estado rodeado de fake news y mitos, y donde visiones ideológicas han impedido que podamos aprobarlo con prontitud», apuntó.

Según dijo, «nosotros lamentamos que siguen haciendo uso del derecho reglamentario y se haya postergado la votación, pero lo que consideramos más complejo es que no haya habido ningún representante de la Cancillería en la sala del Senado, y más complejo aún es que el Presidente de la República haya señalado que no va a promulgar el tratado sino hasta tener resuelta la estrategia de las side letters. Me parece que es complejo». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com