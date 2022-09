Toxoplasmosis y embarazo, la culpa no es del michi

Entornointeligente.com /

Texto: Oriela Iriarte Bishop Infectóloga Buenos Aires- Argentina Fotos: Archivo

El Toxoplasma gondii es un parásito que infecta a los humanos en varios entornos. Es una infección usualmente asintomática, sin embargo, en personas inmunosuprimidas puede producir graves complicaciones y hasta la muerte. Cuando la infección se adquiere por primera vez durante el embarazo, los parásitos pueden transmitirse de la madre al feto, dando como resultado la toxoplasmosis congénita. La frecuencia de toxoplasmosis congénita aumenta a medida que avanza la edad gestacional en el momento de la infección materna, pero la frecuencia de secuelas graves en el feto es mayor cuando la infección se produce al principio del embarazo. Los lactantes con infección congénita que son sintomáticos al nacer pueden tener cuadros clínicos localizados en el sistema nervioso central, en los ojos o sufrir manifestaciones generalizadas de la enfermedad. Aquellos con enfermedad leve o subclínica al nacer pueden no tener manifestaciones en el examen físico de rutina, pero continúan en riesgo de secuelas a largo plazo por coriorretinitis (afectación de la retina del ojo que causa ceguera).

CICLO DEL PARÁSITO En el ambiente doméstico, el gato es el responsable del mantenimiento del ciclo vital del parásito, ya que en él ocurre la reproducción sexual y asexual. El gato se infecta al ingerir roedores o pájaros que tengan quistes tisulares o al consumir alimentos con ooquistes fecales, como se observa en la figura 1. La reproducción sexual del toxoplasma gondii ocurre exclusivamente en el intestino del gato; comienza 3 a 15 días después de la ingestión del material infectante para luego excretar en las heces ooquistes no infecciosos, los cuales al cabo de varios días maduran para dar origen a los ooquistes esporulados que contienen esporozoitos, estos pueden sobrevivir durante varios meses en el suelo o en las plantas y conservar. Son infecciosos tanto para los hospederos definitivos como para los intermediarios. Los gatos desarrollan una respuesta inmune que los protege contra nuevas infecciones y les permite mantener una infección crónica latente durante la cual no eliminarán más ooquistes en la materia fecal, es decir, no serán fuente de infección, ya que pierden la capacidad de transmitir el parásito (ver infografía).

FUENTES DE TRANSMISIÓN Carne o productos cárnicos crudos, poco cocidos: se cree que la principal fuente de infección materna es la ingestión de bradizoítos contenidos en la carne o productos cárnicos crudos, poco cocidos o curados. Los animales destinados a la alimentación (cerdos, pollos, corderos, cabras) se infectan por las mismas vías que los humanos, lo que da lugar a carnes que contienen bradizoítos. Tierra o agua contaminadas: la ingestión materna de esporozoítos por el consumo de tierra o agua contaminadas o de frutas o verduras contaminadas por el suelo también es una fuente importante de infección y puede ser la principal fuente de infección en algunos países. Leche sin pasteurizar, pescados y mariscos contaminados: otras posibles fuentes de infección materna incluyen beber leche de cabra sin pasteurizar y consumir ostras, almejas o mejillones crudos (es decir, alimentadores por filtración) extraídos de agua contaminada. Trasplante, transfusión: un trasplante de órgano infectado o una transfusión de sangre es una fuente rara de infección.

IMPACTO DE LA EDAD GESTACIONAL La frecuencia de infección fetal aumenta abruptamente con el avance de la edad gestacional. En un metanálisis de todas las cohortes disponibles, la probabilidad estimada de transmisión por edad gestacional fue: • A las 13 semanas: 15 % • A las 26 semanas: 44 % • A las 36 semanas: 71 % Por lo tanto, una mujer embarazada que contrae la infección a las 36 semanas tiene el 71% de probabilidad de que el feto adquiera la infección. Si la misma mujer hubiese contraído la infección a las 13 semanas de embarazo, el riesgo de infección al feto es del 15%. Aunque estas cifras se basan en pacientes que en su mayoría recibieron tratamiento durante el embarazo, es probable que el impacto de la edad gestacional sea similar en pacientes no tratadas Diagnóstico: un verdadero reto para el médico Enfrentar el diagnóstico en la embarazada tiene muchas dificultades por el hecho que es una infección en su gran mayoría asintomática (≥80 por ciento de los casos) y además la forma de adquirirla es inadvertida. Cuando se presentan síntomas de infección, por lo general son inespecíficos y leves: fiebre, escalofríos, sudores, dolores de cabeza, mialgias, faringitis, hepatoesplenomegalia y erupción maculopapular no pruriginosa difusa. Los episodios febriles suelen durar de dos a tres días. En nuestro medio es imprescindible la búsqueda serológica para su diagnóstico. Se sugieren los siguientes pasos: 1. Verificar si la gestante tiene un estudio serológico previo al embarazo para Toxoplasma gondii. Si posee anticuerpos IgG está protegida, no es necesario repetirlo. 2. En caso de que no tuviera un estudio anterior o que la serología previa fuese negativa se debe realizar el primer control con determinaciones de IgG e IgM lo más cercano a la concepción. Este cribado debe realizarse para detectar y, a su vez, tratar la infección materna asintomática de forma temprana (idealmente dentro de las tres semanas posteriores a la infección) cuando el tratamiento podría prevenir la infección y el daño fetal. El diagnóstico de un niño que nace de una madre con infección por Toxoplasma gondii también enfrenta ciertas dificultades: a) En numerosas madres no se sabe con certeza si la infección ha sido adquirida o no durante el embarazo. b) No es sencillo asegurar que el neonato está infectado. El diagnóstico en algunos niños puede llevar varios meses hasta que pueda asegurar o descartar la infección. En el neonato que tiene estigmas clínicos y/o la serología característica, el diagnóstico se realiza fácilmente. En cambio, un grupo de ellos, presentará dudas diagnósticas y recibirá tratamiento ante la alta sospecha; con los estudios posteriores se podrá afirmar o descartar la infección. Tratamiento: el objetivo es disminuir la probabilidad de transmisión al feto Debido a la dificultad en el diagnóstico, la toxicidad e intolerancia que pueden presentar las drogas recomendadas, es aconsejable que los tratamientos sean indicados y controlados por el infectólogo, obstetra, neonatólogo o pediatra entrenado. Recurrir a un laboratorio de referencia para completar el diagnóstico de ser necesario, pero ello no debiera retrasar la decisión de iniciar el tratamiento en los casos sintomáticos o con alta sospecha diagnóstica en la embarazada y/o en el niño. Se aconseja el tratamiento específico en todas las embarazadas con toxoplasmosis aguda o con fuerte sospecha, el objetivo es disminuir la tasa de transmisión al feto y evitar o reducir el daño intraútero. El tratamiento debe recibirlo hasta la finalización del embarazo. Asimismo, los niños con toxoplasmosis confirmada dentro de las primeras semanas de vida deben recibir tratamiento hasta los 12 meses de edad.

Prevenir la toxoplasmosis La mayoría de infecciones en humanos se producen por ingerir alimentos contaminados o carnes infectadas, la mayoría de medidas van dirigidas a evitar esta forma de transmisión. La prevención primaria en las gestantes que nunca tuvieron la infección (demostrada por serología en sangre) está dirigida a evitar la infección. Las recomendaciones escritas deben estar disponibles en el consultorio obstétrico. Las medidas son: • Lávese las manos con jabón y agua tibia después de tocar tierra, arena, carne de res cruda. • Cocine bien la carne de res. La temperatura interna de la carne de res debe llegar a 160° F (71° C). Use un termómetro para alimentos para tomar la temperatura. • No pruebe carne de res hasta que esté cocida. • ¡No beba agua cruda! Evite beber agua sin tratar. • No consumir embutidos. No regale al michi, pero tenga en cuenta que el Toxoplasma gondii infecta esencialmente a los gatos que pasan algún tiempo a la intemperie ya que al mismo tiempo que intenta sobrevivir se infecta accidentalmente al alimentarse de animales pequeños, carnes crudas y aguas contaminadas. Después, el parásito se transmite a las heces del gato, pero solo excreta parásitos en su forma infectante una sola vez en su vida. Usted se podría infectar de las excretas de su gato en caso que deje la materia fecal varios días sin limpiar y además no se lave las manos y las lleve a su boca, así que es sencillo prevenir si se siguen los siguientes consejos:

• Cambios de caja de arena higiénica: Si la tiene que limpiar usted, use guantes desechables y lávese las manos cuidadosamente con jabón y agua tibia después de hacerlo. • Cambie la caja de arena higiénica todos los días. El parásito no se convierte en infeccioso hasta 1 a 5 días después de depositarse en las heces. • Use guantes cuando realice trabajos de jardinería ya que los gatos pueden haber dejado heces allí. Asegúrese de lavarse las manos con jabón y agua tibia después de hacerlo. • Alimente a su gato con un alimento balanceado seco o en lata. Nunca alimente a su gato con carne cruda de res porque puede ser una fuente de parásitos T. gondii. • Mantenga a los gatos de interiores adentro y tenga especial cuidado si lleva gatos de exteriores a su hogar.

Bibliografía

