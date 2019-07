Tour de Francia para etapa por granizo; Bernal es líder

Entornointeligente.com /

El colombiano Egan Bernal se apoderó ayer de la camiseta amarilla de líder del Tour de Francia en circunstancias excepcionales, cuando los organizadores tomaron la rara decisión de frenar la etapa 19 a causa de una granizada en Los Alpes.

Dos días antes del fin de la carrera en París, Bernal tomó el control con un poderoso ataque en el duro ascenso a Col de l’Iseran, el punto más elevado del Tour, con dos mil 770 metros, arrebatándole el liderato general al francés Julien Alaphilippe.

En el valle, una repentina granizada hizo los caminos demasiado peligrosos, lo que llevó a los organizadores a parar la etapa. El director del Tour, Christian Prudhomme, anunció inmediatamente que los tiempos serían registrados en la cima de la montaña, donde Bernal, de 22 años, estaba 2.10 minutos delante del francés Alaphilippe, suficiente para borrar la ventaja del francés.

El escalador colombiano del equipo Ineos estaba 1:30 minutos detrás del francés al comenzar la etapa, pero ahora e stá en una posición ideal para convertirse en el primer colombiano en ganar el máximo evento del ciclismo. Bernal le lleva ahora 48 segundos a Alaphilippe, con el campeón defensor Geraint Thomas 1:16 detrás del nuevo líder.

“Realmente no sé lo que pasó. Yo estaba acelerando, atacando, y todo estaba saliendo bien y entonces me dijeron que parara. Yo no quería parar…. Ellos me hablaban en inglés y yo no estaba seguro”, dijo Bernal. “Cuando paré y el director del equipo me dijo que tenía la camiseta amarilla, fue increíble. No puedo creerlo. Quiero rodar mañana (hoy) a toda velocidad y entonces llegar a París y una vez que cruce la meta creeré que es cierto. Ser el primer colombiano ganador del Tour de Francia sería increíble”.

La penúltima etapa de esta competencia partirá en la ciudad de Albertville y llegará hasta Val Thorens en 130 kilómetros.

