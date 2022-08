Tottenham sacó empate ante el Chelsea a último minuto

Entornointeligente.com /

El Chelsea desaprovechó su mejor fútbol y empató 2-2 ante el Tottenham en un derbi volcánico que empató Harry Kane en el minuto 96 y que terminó con los técnicos Thomas Tuchel y Antonio Conte a un paso de llegar a las manos tras la conclusión del duelo.

Para empezar, el Chelsea hizo lo que debía. Cambió su imagen. Dejó atrás la versión avinagrada de su estreno frente al Everton del que salió airoso con una victoria. No podía volver a jugar con fuego y menos ante uno de los clubes del ‘Big Six’.

Mientras que Conte apostó por el mismo once (lo que funciona no se toca), Tuchel cambió de laterales.

Kanté, imperial, completó una formación brillante que dejó sin argumentos al Tottenham en la primera parte.

Lo sacó Cucurella. Un centro perfecto. Justo a la bota del central que en un segundo hizo que la marcha de Rüdiger al Real Madrid quedara en el olvido. Con un voleón, reventó la meta de Lloris y el Chelsea rubricó su dominio con un auténtico golazo.

El Tottenham, noqueado, tenía 45 minutos por delante para reaccionar. Tras el paso por los vestuarios, pudo hacerlo a la primera con una ocasión de Son, pero Mendy apareció para frenar el intento del equipo de Conte.

Por el camino, el Chelsea dejó atrás su absoluto y total dominio. La entrada de Richarlison equilibró el duelo, aunque Sterling pudo sentenciar con un disparo que se marchó por encima del larguero. Perdonó y apareció Hojbjerg para igualar el marcador con un zambombazo desde fuera del área previo error de Jorginho en una entrega.

Entonces, Conte y Tuchel, se encararon. Como en las mejores épocas de Mourinho y Wenger. El alemán reclamó una falta previa de Bentancur sobre Havertz que no concedió el árbitro. El técnico alemán no soportó el tanto y respondió a la celebración ‘face to face’ de Conte gritándole en la cara.

