Tottenham empata a cero con sabor a derrota en Premier League

CARACAS.- El argentino Paulo Gazzaniga paró un penalti en el empate a cero del Tottenham Hotspur ante el Watford y evitó que el equipo de Mourinho cayera en la visita a Vicarage Road. Los ‘Spurs‘, rozaron la derrota en un tibio encuentro en las afueras de Londres y solo una gran estirada de Gazzaniga a un penalti lanzado por Troy Deeney evitó que cayesen. Bordeando el minuto 70, un disparo fue cortado por Jan Vertonghen con la mano. No hizo falta el VAR puesto que la acción era muy clara y el belga ni protestó la pena máxima.Deeney se aproximó al lanzamiento, pero su disparo con pierna derecha lo adivinó el meta argentino para sostener el 0-0 en el marcador. El Tottenham, ante un renacido Watford, que ha pasado de estar en descenso a salir de los puestos peligrosos en cuestión de jornadas, no estuvo cómodo en ningún momento sobre el campo.Las conexiones entre Dele Alli y Lucas Moura fue de lo más peligroso para el Tottenham, que tuvo ocasiones para adelantarse por medio del inglés, quien a la postre se marchó sustituido y bastante enfadado. Los hombres de Mourinho se pudieron llevar el triunfo al final cuando en un barullo en el área, Lamela empujó la pelota para que Ignacio Pussetto la sacara bajo los palos. Por escasos centímetros la tecnología determinó que no cruzó la línea por completo. En el Tottenham fueron titulares Giovani Lo Celso y Erik Lamela, ambos goleadores en el pase esta semana a la cuarta ronda de la FA Cup ante el Middlesbrough. EFE/Unión Radio

