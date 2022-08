Tottenham ejecuta la opción de compra sobre «Cuti» Romero

Entornointeligente.com /

Redacción deportes.- El Tottenham Hotspur anunció la opción de compra del defensa argentino Cristian Gabriel ‘Cuti’ Romero hasta el 2027 .

«Cuti» estaba en el Tottenham Hotspur en calidad de cedido por el Atalanta italiano desde agosto pasado.

«Estamos encantados de anunciar el fichaje definitivo de Cristian Romero», anunció el club de Londres según un comunicado de prensa en su web.

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Cristian Romero.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022 Llegado como el «mejor defensor en la Serie A y ganador de la Copa América», ‘Cuti’ hizo 32 apariciones con el Tottenham, anotando su primer gol en una victoria sobre Brighton en marzo de 2022.

El jugador de 24 años «fue una parte vital para el equipo de Antonio Conte que terminó la temporada anterior con 10 victorias en 14 partidos de la Premier League, ayudando al equipo a asegurar un cuarto puesto y el regreso a la Liga de Campeones de la UEFA», destacó el club.

Antes de su llegada en la Premier League, Romero también jugó en el Belgrano (2016-2018), Genoa (2018-2019), Juventus (2019-2021), y Atalanta (2021-2022).

Five more years of Cuti 🙌 pic.twitter.com/uPSTT7CYCW

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2022 Cuti ha sido 11 veces internacional. Su último encuentro con la Albiceleste fue el pasado mes de junio en la ‘Finalissima’, que Argentina ganó a Italia en Wembley.

EFE/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com