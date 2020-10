Toto da Silveira y su continuidad en la radio: “Los números no dan”

Entornointeligente.com /

“El otro día me preguntaban qué era de la vida de una extraordinaria compañera, una excepcional productora y mejor persona como Leticia Bueno”. De esa forma el periodista deportivo Jorge “Toto” da Silveira comenzó a hablarle a su audiencia para explicarle sobre el difícil momento económico que atraviesa A fondo , el programa que conduce en la 1010 AM. Dada la reducción de ingresos que sufrió, el programa debió desvincular a algunos trabajadores.

“Esto se ha desbarrancado de tal manera que nos hemos tenido que desprender de gente a la que mucho queremos y valoramos enormemente, como Leticia Bueno, como Wilson Méndez, que fue el primero que se tuvo que marchar por estas razones. Sinceramente porque el negocio no da y no había plata para pagarles y bien se merecía tener la remuneración que ganaban o más”, narró Da Silveira.

“Digo esto porque Leticia Bueno en este momento está libre de asumir cualquier compromiso de carácter laboral. Creo que el que se la lleve, se lleva un valor excepcional, una estupenda trabajadora, responsable, eficiente”, agregó el periodista.

Luego Da Silveira se sinceró sobre las perspectivas de continuidad del programa: ”Los números no dan. No sé hasta cuándo vamos a seguir nosotros con la audición por esas mismas razones. No soy vendedor de publicidad. Tampoco me satisface tener propaganda política para estar libre como los pájaros y tener las manos absolutamente sueltas para poder decir lo que uno quiere”.

