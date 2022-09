Entornointeligente.com /

Sep 28, 2022

TotalEnergies Publica su Contribución Anual

al Diálogo de Transición Energética

Con vistas a la próxima COP27, la empresa multienergética TotalEnergies tiene como objetivo mejorar la comprensión del sistema energético mundial y contribuir así al debate sobre la transición energética con su publicación anual, TotalEnergies Energy Outlook 2022 .

Perspectivas energéticas de TotalEnergies para 2022

Publicado por cuarto año consecutivo, TotalEnergies Energy Outlook 2022 reexamina los dos escenarios centrales, Momentum y Rupture, elaborados por TotalEnergies para lograr la transición energética para 2050, teniendo en cuenta los mercados energéticos actuales y las tendencias sociales. También integra nuevos compromisos Net Zero realizados desde la presentación del Energy Outlook del año pasado en septiembre de 2021, fortaleciendo así la ambición climática global.

El escenario Momentum de TotalEnergies es un enfoque prospectivo basado en las estrategias de descarbonización existentes de los países Net Zero 2050, así como las NDC (contribuciones determinadas a nivel nacional) de otros países. Además de las principales economías como EE. UU., países europeos, Japón y Corea del Sur, Momentum incorpora este año nuevos compromisos Net Zero 2050 de Australia, Singapur, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos. El creciente número de países con compromisos de neutralidad de carbono para 2050 luego de la COP26 en Glasgow es una excelente noticia para el clima, pero aun así resulta en un aumento de temperatura de 2.1-2.3° para 2100 en nuestros modelos (usando las curvas IPCC AR6 P66). La ruptura de TotalEnergies es un escenario construido para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para 2050, con un aumento de las temperaturas muy por debajo de los 2 °C (P66) frente a los niveles preindustriales. Implica la difusión a gran escala de los impulsores de la descarbonización a todas las economías emergentes, la construcción de un nuevo sistema energético bajo en carbono a escala global mientras se realiza una transición gradual del existente. No sucederá sin que los países más ricos apoyen a los emergentes promoviendo una transición energética justa (a través de inversiones, transferencias de tecnología, capacitación…) con una financiación al menos en el nivel previsto en el acuerdo de París (100 B$/año a partir de 2020). Al extender una combinación de palancas ya aplicadas en el escenario Ruptura hacia todos los países del mundo, TotalEnergies Energy Outlook 2022 ofrece un escenario Ruptura+, que permite limitar el aumento de temperatura a 1,5°C (P50). La demanda de petróleo en el 2050 es comparable a la de la IEA NZE, pero la trayectoria para alcanzar este objetivo es diferente, ya que aún se necesitan nuevos proyectos petroleros hasta mediados de la década del 2030 para satisfacer la demanda y evitar picos de precios. Patrick Pouyanné

Patrick Pouyanné, Presidente y CEO de TotalEnergies, declaró «Las disrupciones actuales de los mercados energéticos han reforzado la necesidad de un diálogo a nivel mundial sobre la transición energética, lo que implica la participación mundial de todos los actores de la sociedad. Con este documento, en línea con nuestra ambición climática de llegar a Net Zero para el 2050 y nuestra transformación continua en una empresa multienergética que pone los objetivos de desarrollo sostenible en el centro de nuestra estrategia, TotalEnergies tiene la intención de compartir su conocimiento de la energía global para contribuir a las decisiones que favorezcan la transición energética y ayuden a hacer frente al cambio climático». Helle Kristoffersen

Helle Kristoffersen, Presidenta de Estrategia y Sostenibilidad y miembro del Comité Ejecutivo, presentó ayer martes este documento como introducción a los Días del Inversor. Este webcast se transmitió en vivo y está disponible para reproducirlo A continuación se presentan algunos de los mensajes clave de TotalEnergies Energy Outlook 2022: La trayectoria a corto plazo de la demanda mundial de energía no va en la dirección correcta (recuperación del uso del carbón) debido a la recuperación económica posterior al Covid en 2021 y las disrupciones actuales del mercado. Se necesitarán más esfuerzos para descarbonizar, al mismo tiempo que se garantiza la seguridad y la asequibilidad energética. Los altos precios actuales de la energía han colocado a la eficiencia energética en la cima de la agenda de políticas energéticas en muchos países de la OCDE. La crisis actual debe ser una oportunidad para incrementar y anclar las medidas de ahorro y eficiencia energética ya que son la base fundamental de cualquier escenario para alcanzar los objetivos del acuerdo de París. En la OCDE, la electrificación de la demanda del usuario final gracias a la energía limpia es una evolución estructural que ayuda a reducir las emisiones y aumentar la eficiencia energética. Los mayores impactos se dan en el transporte por carretera (Vehículos Livianos, 2-3 ruedas, Vehículos Pesados) y en la industria. Las políticas públicas sólidas, como la prohibición de la venta de vehículos nuevos de combustión interna en Europa y California, son importantes para impulsar la evolución de la demanda. Las fuertes inversiones en redes eléctricas a nivel estatal e interestatal son requisitos fundamentales para el éxito de esta electrificación. En los países que no pertenecen a la OCDE, en particular en África, el cambio de la biomasa tradicional a la energía moderna es fundamental para aumentar la eficiencia energética al tiempo que proporciona acceso asequible a la energía, mejores niveles de vida y desarrollo económico para poblaciones en crecimiento. Las energías renovables, que ya son el principal impulsor de la descarbonización del mix energético, están experimentando una penetración mayor y más rápida a medida que la seguridad energética se convierte en una preocupación clave para muchos países. Con el aumento de la penetración de las energías renovables a nivel mundial, el gas natural mantiene un papel clave en la transición energética para garantizar una potencia firme, además de expulsar al carbón en todos los sectores de energía final. El gas se volverá más ecológico con el tiempo y su crecimiento se acompaña de soluciones de control de emisiones de metano y captura de carbono. El H2 y los combustibles líquidos sostenibles basados ​​en combustibles electrónicos son impulsores de descarbonización prometedores, pero no aumentarán antes del 2030; Mientras tanto, se espera que aumente el diésel y el biogás renovables. Una vez a escala, el hidrógeno y los combustibles a base de hidrógeno aumentarán la demanda de energía limpia y gas reducido en carbono en más de un 10 % para 2050. La transición requerirá un aumento en el gasto para construir un nuevo sistema de energía con bajas emisiones de carbono y mantener el existente por un tiempo. La década actual es decisiva. La inversión en energía baja en carbono debe duplicarse para 2030 para llegar a 1,5 T$/año. Mientras tanto, se requiere inversión en nuevos desarrollos de petróleo y gas hasta al menos mediados de la década de 2030 para satisfacer la demanda de los clientes, incluso en un escenario muy por debajo de los 2 °C. Se necesita una inversión masiva en investigación y desarrollo de tecnologías limpias para desarrollar las tecnologías que impulsarán este nuevo sistema energético. TotalEnergies está comprometida con esta transición y ya dedica más del 60 % de su presupuesto de I+D a tecnologías limpias. ( document available at this link )

Lea el comunicado de prensa completo en el archivo adjunto y en el website TotalEnergies

