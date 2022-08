Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Dia dos pais Taiwan x China Mega-Sena Mudanças no WhatsApp 'Total desapontamento', diz filho de tesoureiro do PT assassinado sobre soltura de policial bolsonarista Leonardo Arruda, filho de Marcelo Arruda, lembrou que a decisão determinando a ida de Jorge Guaranho para casa foi no dia em que o assassinato do pai completa um mês. Por g1 PR e RPC Curitiba

10/08/2022 22h00 Atualizado 10/08/2022

1 de 3 Leonardo Arruda, filho mais velho de petista esteve no ato no domingo (17) — Foto: Alexander de marco/RPC Foz do Iguaçu Leonardo Arruda, filho mais velho de petista esteve no ato no domingo (17) — Foto: Alexander de marco/RPC Foz do Iguaçu

Leonardo Miranda de Arruda, filho do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, se manifestou nesta quarta-feira (10) sobre a decisão judicial que mandou o policial bolsonarista Jorge Guaranho para casa .

Guaranho é réu pelo homicídio duplamente qualificado do petista. O policial teve alta do hospital nesta quarta e foi levado para a Penitenciária Estadual de Foz 2. A ordem para que ele vá para casa, com tornozeleira eletrônica, já foi expedida.

Leia a nota divulgada por Leonardo:

«Através dessa nota, manifesto meu total desapontamento com a justiça, as autoridades envolvidas e o Governo do Estado do Paraná. Neste dia 10 de Agosto, 1 mês do assassinato de meu pai, Marcelo Arruda, o Governo não se mostra preparado para receber um «preso» em uma Clínica Médica Penitenciária por não conseguir oferecer estrutura suficiente e através do Juiz responsável permitindo a prisão domiciliar. Após ter cometido tamanha barbárie e acabado com a vida de um pai de família, o assassino ficará em casa, curtindo o dia dos pais com seu filho, se «recuperando». E eu? E nós filhos de Marcelo? Seguimos em busca de Paz e Justiça, por Marcelo Arruda!».

Marcelo Arruda foi morto a tiros na própria festa de aniversário pelo policial penal federal. Após ser baleado, o petista revidou e também atirou em Guaranho. O bolsonarista ficou um mês internado e deixou o hospital nesta quarta.

Prisão domiciliar

O juiz Gustavo Germano Francisco Arguello atendeu pedido da defesa do policial diante dos cuidados médicos necessários a Guaranho. O magistrado destacou na decisão também ter considerado a falta de estrutura apontada pelo sistema penal para abrigar o preso.

Inicialmente, Arguello determinou que, quando recebesse alta hospitalar, Guaranho fosse transferido para o Complexo Médico Penal (CMP), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Porém, a penitenciária informou nesta quarta não ter estrutura para receber o preso.

Diante da resposta de que unidades prisionais ou o CMP não têm condições de prestar o atendimento médico necessário ao preso, o juiz determinou a prisão domiciliar, «sem desprezar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, sequer, a gravidade do suposto delito pelo qual o requerente está sendo processado».

Quem é Jorge Guaranho, apoiador de Bolsonaro que matou petista em Foz do Iguaçu Vigilante diz ter ouvido policial penal gritar 'aqui é Bolsonaro' pouco antes de atirar contra petista

2 de 3 O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução

LEIA MAIS:

MP diverge da Polícia Civil e afirma que morte de tesoureiro do PT por bolsonarista teve motivação política Registros de acesso às imagens do local onde tesoureiro do PT foi morto por bolsonarista foram deletados, diz perícia Veja como foi o assassinato do tesoureiro do PT pelo apoiador de Bolsonaro, segundo a Polícia do PR

Bolsonarista perdeu a memória, diz advogado

Guaranho ainda não foi ouvido no processo. Os promotores esperam ele receber alta para ouvir a versão do policial sobre o caso.

Porém, a defesa do policial penal afirma que ele perdeu a memória por causa de agressões recebidas logo depois de atirar em Arruda. Segundo o advogado Luciano Santoro, Guaranho não se lembra de nada do que aconteceu na noite do crime.

O advogado diz que Guaranho levou 24 chutes no rosto e outros no tórax e na perna baleada, em um total de cinco minutos e 35 segundos de agressões. De acordo com Santoro, essas outras imagens estão no processo, mas não foram tornadas públicas.

As agressões ao policial são investigadas em outro inquérito. Os autores já foram identificados e ouvidos.

Um dos homens chega a pular em cima de Guaranho. Veja no vídeo abaixo:

Imagens mostram que Guaranho foi agredido após ser baleado

Relembre o caso

O infográfico abaixo mostra a ordem dos acontecimentos no dia do crime:

3 de 3 Entenda ordem dos acontecimentos no dia do assassinato do petista baleado em festa de aniversário, segundo a polícia — Foto: Arte/g1 Entenda ordem dos acontecimentos no dia do assassinato do petista baleado em festa de aniversário, segundo a polícia — Foto: Arte/g1

VÍDEOS: mais assistidos do g1 PR

200 vídeos Veja mais notícias da região no g1 Oeste e Sudoeste.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com