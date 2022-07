Total de investidores do Tesouro Direto cresce em junho, chega a 2 milhões e bate recorde, diz governo

Entornointeligente.com /

26/07/2022 11h46 Atualizado 26/07/2022

A Secretaria do Tesouro Nacional informou nesta terça-feira (26) que o número total de investidores ativos no Tesouro Direto aumentou entre os meses de maio de junho, chegou a 2 milhões e bateu um novo recorde.

O número abrange os investidores com saldo em aplicações. Em maio, o total era de 1,97 milhão de investidores ativos. Em junho, mais 34,5 mil pessoas fizeram aplicações, e o total ultrapassou os 2 milhões.

O programa permite a pessoas físicas comprar e vender títulos públicos pela internet.

Tesouro Direto Número de investidores ativos (com saldo) Fonte: Tesouro Nacional Juros, inflação e aplicações

Nos últimos anos, houve um aumento da demanda por títulos públicos em razão da alta dos juros básicos da economia, fixados pelo Banco Central, para tentar conter a disparada da inflação.

Os juros também aumentaram neste ano para impedir uma disseminação da inflação em razão do aumento dos combustíveis e dos alimentos.

Na prática, quanto maior o juro básico da economia, maior é o valor que o investidor recebe pelas aplicações no Tesouro Direto.

Após 11 altas seguidas, a Selic está em 13,25% ao ano, o maior patamar em mais de cinco anos . E a expectativa do mercado é de nova alta no início de agosto.

Já a prévia da inflação oficial, o IPCA-15, ficou em 0,13% em julho , abaixo da taxa de 0,69% registrada em junho. Trata-se da menor variação do indicador desde junho de 2020. Em doze meses, porém, a inflação acumula um aumento de 11,39%.

Vendas e volume total

Em junho, de acordo com o Tesouro Nacional, as vendas de títulos públicos por meio do Tesouro Direto somaram US$ 3,67 bilhões.

Ao mesmo tempo, houve o resgate (retirada do mercado) de R$ 2,13 bilhões no mês passado. A emissão líquida, ou seja, a diferença entre o montante emitido e resgatado foi de R$ 1,53 bilhão em junho.

O volume total de títulos públicos nas mãos de pessoas físicas, por sua vez, somou R$ R$ 94 bilhões em junho, uma alta de 2,6% em relação ao mês anterior (R$ 91,69 bilhões).

«Os títulos remunerados por índices de preços se mantêm como os mais representativos do estoque somando R$ 50,83 bilhões, ou 54,04% do total. Na sequência, vêm os títulos indexados à taxa Selic, totalizando R$ 28,42 bilhões (30,22%), e os títulos prefixados, que somaram R$ 14,81 bilhões, com 15,74% do total», informou o Tesouro Nacional.

