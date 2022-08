Torres gémeas com 100 metros de altura demolidas em Nova Deli

Entornointeligente.com /

Dois prédios residenciais ilegais de 100 metros de altura foram demolidos este domingo num subúrbio de Nova Deli – uma situação inédita exibida em direto nos canais de televisão indianos.

A demolição das «torres gémeas» de 100 metros de altura em Noida, foi um raro exemplo de como a Índia aumentou o rigor contra imobiliárias e funcionários públicos envolvidos com corrupção.

Subscrever As autoridades do país chegaram à conclusão no ano passado que os imóveis tinham sido construídos de forma ilegal por agências imobiliárias.

Os 32 andares do edifício «Apex» e os 29 do «Ceyane», que tinham quase mil apartamentos nunca habitados após nove anos de batalha jurídica, foram destruídos em poucos segundos.

A demolição foi feita com 3.700 kg de explosivos, correspondendo à maior da história da Índia.

Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar a área como forma de precaução antes da explosão.

A Índia, a terceira maior economia da Ásia, com 1,4 mil milhões de habitantes, regista o crescimento mais rápido do mundo e um «boom» no setor da construção civil nos últimos anos.

As imobiliárias, em busca de grandes lucros, reduzem os custos de construção impunemente, beneficiadas por regras insuficientes.

As empresas por vezes constroem andares ou torres adicionais, usando material de qualidade inferior, enquanto os funcionários públicos são subornados para ignorar estes problemas.

Nos piores cenários, as imobiliárias abandonam as obras não concluídas. Nos subúrbios de Deli, mais de 100 arranha-céus foram abandonados, desfigurando a paisagem da região.

