Torres dos Clérigos volta a receber visitas nocturnas

A Irmandade dos Clérigos volta a propor a iniciativa Clérigos by Night a partir de 1 de Julho e até 16 de Outubro. Entre as 19h e as 23h será possível subir ao monumento para admirar o rio e as duas cidades que «balizam a chegada do Douro à foz».

As visitas nocturnas podem ser feitas todas as noites e promete-se «uma vista praticamente a 360 graus».

As subidas, informa-se, fazem-se «em grupos até 35 pessoas, espaçados a cada 30 minutos», «para permitir a visita em condições adequadas para o momento pandémico que ainda vivemos» . A última subida é às 22h30. O preço do bilhete mantém-se: 5 euros.

A programação do Verão inclui uma Torre dos Clérigos multi-espectáculo: às 16h «tocam a rebate os sinos, espalhando pela cidade o Hino à Alegria» da 9.ª Sinfonia de Beethoven. Às 18 h, o espectáculo «Spiritus», video mapping durante 30 minutos pelo atelier OCubo (preço base 14 euros, com descontos família). Se quiser juntar o Spiritus à visita nocturna, o preço promocional base é de 16 euros.

Foto As vistas nocturnas da Torre dos Clérigos dr E como é a visita? Eis uma descrição sedutora das visitas pela Irmandade dos Clérigos: «Vencendo a escadaria de pedra e o último lanço metálico da imponente Torre, desemboca-se num deslumbrante pôr-do-sol proveniente da Foz, pintando o Douro de dourado. Algum tempo depois, a noite começa cerrar-se sobre as praças da cidade, o Paço Episcopal e outros tesouros arquitectónicos do Porto, a Câmara Municipal e, no lado oposto, o rendilhado de telhados que cai sobre a Ribeira, encimados pela Sé e, na outra margem, a Serra do Pilar».

O programa Clérigos by Night teve início no Verão de 2015 «para colmatar a pouca oferta cultural disponível a partir das 18h que a cidade do Porto tinha até então».

