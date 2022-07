Torreense, o regresso do «Orgulho do Oeste»

Entornointeligente.com /

Ao início da tarde, há pouca sombra disponível no Estádio Manuel Marques. Apenas a bancada central se apresenta como um razoável abrigo. No topo de uma das torres de iluminação repousa uma cegonha e isto não passa despercebido aos olhos do presidente do Sport Clube União Torreense. «Nunca tinha visto ali uma cegonha», comenta Mário Miranda, líder do clube de Torres Vedras desde 2020, mas já com um longo passado como dirigente noutras funções. «Agora que o Torreense voltou às competições profissionais, até as cegonhas vêm para cá», atira Bruno Vitorino, presidente da SAD do Torrense, que em 2022-23 volta a jogar nas competições profissionais, depois de uma promoção festejada como se fosse Carnaval. E até as cegonhas, aparentemente, deram por isso.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com