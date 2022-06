Torrado y De Luisa han querido renovar Martino en el Tri, pero Tata pidió esperar a después del Mundial

Entornointeligente.com /

Gerardo ‘Tata’ Martino , director técnico de la Selección Mexicana , reconoció que Gerardo Torrado , director deportivo del Tricolor, y Yon de Luisa , presidente de la Federación Mexicana de Futbol, se han acercado a él para hablar de la renovación, pero él les ha pedido concentrarse en la Copa del Mundo.

«Bueno, en primer lugar, agradecido con la confianza de Gerardo y el presidente Yon de Luisa . Es un tema que me han hecho saber (la renovación), les digo que no hay ninguna posibilidad de que nos distraigamos. El futuro es en cinco meses, no voy a ir más allá, demasiado trabajo hay y no nos vamos a distraer con otro tema que no sea el Mundial», comentó Gerardo Martino , previo al juego contra Jamaica , de la Nations League.

El contrato de Gerardo Martino , junto con todo su cuerpo técnico, se acaba al finalizar su actuación en la Copa del Mundo de Qatar 2022 . Torrado aceptó, hace unos días, que han considerado la posibilidad de renovar al entrenador argentino, aunque la afición pide su salida, tras los últimos resultados.

Gerardo Martino compareció con los medios, previo al duelo ante Jamaica de la Nations League. Imago 7 Pide a ‘europeos’ buscar equipos para tener continuidad Diego Lainez , del Betis, y Orbelín Pineda , del Celta de Vigo, buscan un nuevo equipo, para tener más minutos de juego y poder colarse a la Copa del Mundo de Qatar 2022 , debido a que el ‘Tata’ les comentó que así podrán aumentar sus posibilidades de estar en el Mundial .

«Ellos saben la necesidad de que los futbolistas tengan minutos, tengan la posibilidad de estar en clubes en los que puedan jugar con continuidad, sobre todo en la parte final, de cara al Mundial , lo importante para ser considerado es tener ritmo, les dará mayores posibilidades de estar», explicó Gerardo Martino .

Por ahora, Orbelín Pineda tiene ofertas para regresar a México, mientras que Diego Lainez trata de mantenerse en el balompié de Europa.

