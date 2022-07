Toronto dejó su marca en la historia del «Monstruo Verde»

Entornointeligente.com /

Las Vegas (EE.UU.).- Los Azulejos de Toronto vivieron este viernes una noche mágica y memorable en Boston, donde lograron una paliza por 5-28 ante los Medias Rojas para escribir una página brillante y que ya forma parte de la historia de las Grandes Ligas.

28 Runs Later.

What a night for the @BlueJays ! pic.twitter.com/Xe4JLX66S3

— MLB (@MLB) July 23, 2022 MEDIAS ROJAS 5-28 AZULEJOS

Dos récords se batieron con este alucinante marcador: los Blue Jays nunca habían conseguido tantas carreras en un solo juego en toda su historia; y los Red Sox, con más de 120 años de historia, jamás habían permitido tantas anotaciones en un encuentro.

En una noche descomunal de poderío ofensivo por parte de Toronto, la jugada más destacada fue un grand slam dentro del parque que consiguió Raimel Tapia gracias a un error de Jarren Duran, que perdió de vista la pelota durante su vuelo.

Los Azulejos acumularon cinco jonrones en el juego: el ya mencionado de Raimel Tapia, uno de Teoscar Hernández, uno de Matt Chapman y dos de Danny Jansen.

Los de Toronto no perdieron el tiempo y ya en el tercer episodio ganaban 0-10, pero su momento más espectacular llegó en la quinta entrada cuando sumaron de forma asombrosa y de golpe 11 carreras.

Nathan Eovaldi (4-3) tuvo una noche para el olvido y se llevó la derrota por los de casa con nueve carreras permitidas, tres ponches y dos boletos en 2.2 episodios de trabajo.

MARINEROS 2-5 ASTROS

Los Marineros de Seattle cerraron su fantástica racha de 14 victorias consecutivas al caer ante los Astros de Houston , que tuvieron una gran actuación de sus jugadores latinos.

El puertorriqueño Martín Maldonado, el venezolano José Altuve y el cubano Yordan Álvarez lograron un jonrón cada uno para que los texanos se llevaran la victoria junto a una gran labor del mexicano José Urquidy (9-4) que solo concedió una carrera y dos bases por bolas en seis entradas.

El venezolano Eugenio Suárez empujó una de las dos carreras de los de Seattle.

ORIOLES 6-7 YANKEES

Con dos nuevos jonrones, Aaron Judge llegó a la cifra de 36 en el año, líder destacado de este apartado de las Grandes Ligas, y fue el faro en la victoria de los Yanquis de Nueva York ante los Orioles de Baltimore.

Por el conjunto local, el venezolano Anthony Santander consiguió un bambinazo productor de tres entradas.

PHILLIES 2-15 CACHORROS

Sin llegar al extremo de la debacle de los Medias Rojas en Boston, los Filis de Filadelfia también fueron humillados en su casa este viernes al perder de forma contundente ante los Cachorros de Chicago.

Nelson Velázquez, con dos jonrones y cinco anotaciones impulsadas, fue la gran figura de la ofensiva de los Cachorros, que también contaron con vuelacercas de Willson Contreras y Seiya Suzuki.

CERVECEROS 6-5 ROCKIES

Hasta el decimotercer episodio se fue el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rockies de Colorado, que finalmente se llevaron los locales con una carrera impulsada por el mexicano Luis Urías.

El dominicano Willy Adames mandó la pelota fuera del parque por los Cerveceros.

OTROS RESULTADOS DEL VIERNES:

Rojos 9-5 Cardenales

Piratas 1-8 Marlins

Mets 1-4 Padres

Bravos 8-1 Angels

Medias Blancas 2-8 Guardianes

Royals 3-7 Rays

Athletics 5-4 Rangers

Diamondbacks 10-1 Nationals

Dodgers 5-1 Gigantes

EFE

