Torneo de voleibol distrital fue cancelado por el coronavirus

Será en el 2021 cuando se volverá a ver a las Reinas del Caribe jugar en esta capital. ¿La razón? El presidente de la Asociación del Voleibol del Distrito Nacional, Ángel Rivas, anunció que este año el torneo queda suspendido de forma definitiva.

“No vamos a insultar la inteligencia de la gente”, dijo Rivas a DL. “La situación es que el país no está en condiciones. El torneo no va. Hemos estado trabajando una serie de aspectos del evento, pero tenemos varias realidades que no dependen de nosotros”.

Dijo que “formalmente” no se han “reunido”, pero de manera particular entiende que no es prudente.

En mayo pasado, Rivas dijo que contemplaban realizar el torneo a mediados de octubre. En este punto del año, algunas razones lo llevan a tomar la decisión. “Una de ellas es la instalación (el Palacio Nacional de Voleibol Ricardo Gioriver Arias) no está a la altura para un evento de esa magnitud, el sistema de luz hay que arreglarlo completo, al igual que el piso”, afirmó.

“La otra situación, en segundo lugar, es el constreñimiento que tiene la economía dominicana, tanto en el nivel privado como en el público y eso hace que el Gobierno establezca prioridades y aunque estamos conscientes de que el país necesita un poco de lo que los romanos llamaban circo, no puedes forzar más allá de donde se puede”, expresó Rivas.

Reconoció que el deporte puede brindar atractivo y es el mejor canal para una distracción del pueblo, “pero el deporte de este nivel es costoso”.

Y explicó: “Por menos que nosotros querramos, la televisión tiene un costo, el personal, las mismas atletas, también tienen un costo. Nosotros estamos claros de eso”.

Otro factor es que los atletas han tenido que parar su ritmo de entrenamiento que llevaban antes de la pandemia. Y al referirse a los atletas incluyó a los masculinos, que también estaban agendados para este año.

“Tenemos todas esas variables que no dependen de nuestra voluntad. Tenemos todas esas situaciones”, dijo. “Ya estaremos buscando una fecha conveniente para el año que viene. Hay que darle un respiro al Estado, al sector privado con esta apertura paulatina”.

Aunque no se ha anunciado de manera oficial, dijo que el plan es realizar ambos torneos, de damas y varones, de manera simultánea. “Hasta ahora estamos tratando para ver cómo lo hacemos juntos. Uno tiene que adaptarse hasta que esto se normalice, aunque uno lo puede hacer sin público, pero no es lo mismo. Tenemos que ser realistas”, dijo.

LINK ORIGINAL: Diario Libre

