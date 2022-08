Torneo BM Cargo: ¡Por todo lo alto!

Entornointeligente.com /

Hola Fiebruses. Tras una pausa de dos semanas (necesaria para fines de desconectarme), regreso a trabajar con el ímpetu de siempre, y me encuentro con el lanzamiento del 9no. Torneo BM Cargo. Los detalles del evento fueron anunciados en una fantástica rueda de prensa realizada en el Rest. Maraca de la Zona Colonial. Este año el evento va del 22 al 24 de Septiembre en el Punta Espada Golf Course, y como siempre será un torneo sensacional cargado de buen golf, diversión y por supuesto, de los excepcionales espectáculos a los que nos tiene acostumbrados la marca.

El torneo se jugará en formato Shamble en parejas con el 70% del hándicap y se premiará diariamente a los ganadores, y en la noche final se premiará la ronda del sábado y los ganadores overall, neto y gross, quienes se ganarán un viaje a Carolina del Norte con todo pago. Además, todos los días habrá premios de acercamiento a bandera y drive mas largo, hoyos en uno, y naturalmente «el bonche» que corona cada noche del BM Cargo, este año con la participación de Toño Rosario, Amaurys Sánchez, Danny Rivera, Ala Jazá y el salsero Víctor Manuelle. En el encuentro también se anunció que los beneficios generados este año serán destinados al Voluntariado Huellas Misioneras, una asociación sin fines de lucro dedicada a mejorar y preservar la gestión y las instalaciones del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza. «Cada vez nos sentimos más motivados y entusiasmados de realizar este encuentro y poder extender nuestra mano a causas especiales. La escogencia del Voluntariado Huellas Misioneras a través de la convocatoria abierta, es una iniciativa de nuestra división de responsabilidad social #YoMeEncargo», resaltó Ramsés Atallah, presidente de BMCargo.

En el evento fungió como presentador el humorista y figura de la marca, Juan Carlos Pichardo, mientras que un servidor ofreció los detalles técnicos. ¡Nos vemos en Punta Espada!

Torneo El Guille Open: Guillermo Santana y Gina Eli se lucieron con un gran torneo realizado en el PGA Ocean’s 4 de Playa Nueva Romana. El torneo contó con 120 jugadores que compitieron bajo el formato Scramble en parejas. Como saben, Guille hace este evento con el fin de recaudar fondos para continuar su titánica obra benéfica de poner a pisar sobre cemento a familias de escasos recursos. Miles de personas se han visto beneficiadas de esta iniciativa que enaltece al Guille y que demuestra el gran corazón de los dominicanos, que siempre apoyan el torneo que pone tantas caras felices. El evento culminó con un gran almuerzo en la casa club. Los resultados están en nuestra web. Felicidades al Guille y a todo su equipo por el éxito del torneo y por llevar a cabo esta loable causa.

Up and Down: * 133 años del Listin. Un orgullo pertenecer a la bancada de redactores de este gran medio que por mas de un siglo ha sido el preferido de los dominicanos. * Golf View. Franchesca Páez y su equipo realizaron el lanzamiento de su octavo torneo y también promete ser un gran evento, tal como nos tiene acostumbrados cada año. Detalles en nuestra web. * La LIV sigue fortaleciéndose. Henrik Stenson se fue al LIV y de una vez ganó, metiéndose en los bolsillos 4.75 MM de los verdes. Ofrézcome! * Billy. El 3 del próximo mes es la primera edición del Billy and Friends Golf Tournament en el PGA Ocean’s 4. Luego daré mas detalles de este gran evento, que también será benéfico. * On Fire Tony Finau. El tipo ha ganando dos eventos consecutivos y no cree en nadie. Le hacía falta eso a Tony. * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + 3 repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: [email protected]

