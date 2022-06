Tormenta tropical provoca severas inundaciones en Miami (+Vídeo)

Entornointeligente.com /

Una potente tormenta tropical que tocó tierra este sábado en la península de Florida, provocó severas inundaciones en el sur del estado, especialmente en el centro de la ciudad de Miami.

Según reseñó la agencia de noticias Efe, la zona sureste de Florida ha registrado en las últimas horas fuertes precipitaciones; debido a dicha tormenta que este sábado cruzará la península.

De acuerdo a un boletín del Centro Nacional de Huracanes de EEUU, con sede precisamente en Miami; la tormenta podría dejar hasta 15 pulgadas (38 centímetros) de acumulación de agua en algunos puntos del sur de Florida.

Alertó que esto provocará «considerables inundaciones en zonas urbanas».

Imágenes de medios locales muestran un buen número de automóviles en medio de calles totalmente anegadas del Downtown y de Brickell, el centro financiero de Miami.

Similar situación se vive en calles de Miami Beach, donde varios vehículos fueron abandonados por sus propietarios durante la noche al verse incapaces de continuar su camino en medio del agua.

Las fuertes lluvias coincidieron esta noche con la marea alta y una marea ciclónica provocada por la tormenta; lo que dificultó la capacidad del sistema de alcantarillado para desaguar las zonas más bajas de las ciudades de la región.

At this time @CityofMiamiFire is responding to multiple calls of cars stuck in the water. Please stay off the road and do not drive through floods. pic.twitter.com/lYKx1FoqlJ

— Miami Fire PIO (@MFR_PIO) June 4, 2022

