Tormenta tropical Fiona podría sentirse en República Dominicana desde el domingo

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) pronosticó este jueves que la zona oriental de República Dominicana podría ser afectada por fuertes lluvias, debido al avance de la tormenta tropical Fiona.

Esto según el contenido en el Aviso Público #4 del NHC, donde advierten que los aguaceros potencialmente pueden crear inundaciones repentinas , así como casos de deslizamientos de tierra en terrenos elevados.

Además, informaron que esperan que, a la velocidad que se desplaza Fiona, se acerque a las Islas Vírgenes y Puerto Rico este fin de semana, mientras que atraviese La Española a principios de la próxima semana.

Sepa más En su más reciente actualización, el NHC indicó que el referido fenómeno natural se encontraba a unos 875 kilómetros al este de las Islas de Sotavento de las Antillas Menores.

Igualmente, afirmaron la tormenta tropical se mueve hacia el oeste alrededor de 20 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 85 km/h que se extienden hasta 220 km al este del centro del fenómeno.

Here are the 5 AM AST Thu, Sep 15 Key Messages for Tropical Storm #Fiona . For the latest forecast updates, visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/T8C7gHmINr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 15, 2022

