Tormena aplaza juego del Manchester City

Todo estaba listo para el Manchester City ante el West Ham sin embargo las condiciones climáticas no fueron las óptimas y el duelo se tuvo que cancelar.

La tormenta “Ciara” hizo de las suyas y el partido de la Fecha 26 se tuvo que aplazar.

? MATCH POSTPONED ? Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed. ?? #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM

— Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

“Debido a las condiciones meteorológicas extremas, y que van a peor, priorizando la seguridad de aficionados y del personal de seguridad, el partido del día fue aplazado” , anunció el City en un comunicado.

“La decisión fue tomada por el responsable de la seguridad del Manchester City tras consultar con los accionistas del club y con los dirigentes del West Ham”, añadió.

AP La tormenta Ciara llegó con vientos de 130 kilómetros por hora así como intensas lluvias.

