Torcedores de São Paulo e Santos entram em confronto em avenida de Campinas; imagens Caso foi Avenida John Boyd Dunlop, na tarde deste domingo (21). Uma pessoa teve lesões graves e foi atendida por resgate do Bombeiros; rojões e pedaços de madeira ficaram espalhados. Por Daniel Mafra, Fernando Pacífico e Fernando Evans, g1 Campinas e Região e EPTV

21/08/2022 15h19 Atualizado 21/08/2022

Torcedores de São Paulo e Santos se enfrentam em avenida de Campinas

Torcedores do São Paulo e do Santos entraram em confronto na Avenida John Boyd Dunlop em Campinas (SP) , na tarde deste domingo (21). Segundo a Guarda, cerca de 50 pessoas se envolveram na briga generalizada que terminou com 13 detidos até a última atualização desta reportagem.

O confronto ocorreu na região do bairro Satélite Íris e imagens registradas no local mostram que pelo menos uma pessoa precisou ser atendida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

O estado de saúde dela não foi confirmado, mas a Guarda destacou que ela teve lesões graves e foi levada ao Hospital PUC-Campinas para atendimento. Uma segunda pessoa agredida durante a briga, segundo apurou a EPTV , afiliada da TV Globo, teria sido socorrida por outros torcedores no local.

As duas equipes se enfrentam pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, a partir das 19h. Clique e confira detalhes sobre a partida no ge .

Após o confronto, rojões e pedaços de madeira ficaram jogados pelo local. Veja situação do trânsito .

Como foi o confronto?

O frentista de um posto localizado na região contou à EPTV que, por volta das 12h30, três ônibus com torcedores do Santos pararam perto do estabelecimento. Depois do grupo descer do veículo na avenida, torcedores do São Paulo já se aproximavam em outro sentido e a briga durou 20 minutos.

O confrontou só chegou ao fim após chegada da Guarda e Polícia Militar.

O caso deve ser registrado pela 2ª Delegacia Seccional, no Jardim Londres.

1 de 2 Confronto de torcedores terminou com 13 detidos e pelo menos uma pessoa ferida grave — Foto: Wagner Souza Confronto de torcedores terminou com 13 detidos e pelo menos uma pessoa ferida grave — Foto: Wagner Souza

2 de 2 Pedras, rojões e madeiras deixados em canteiro após briga de torcidas do São Paulo e Santos em Campinas — Foto: Daniel Mafra/EPTV Pedras, rojões e madeiras deixados em canteiro após briga de torcidas do São Paulo e Santos em Campinas — Foto: Daniel Mafra/EPTV

