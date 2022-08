Toque afasta Félix da Costa do último pódio em Seul

Entornointeligente.com /

O toque de um adversário afastou o piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) de um lugar no pódio na última corrida do Mundial de Fórmula E, disputada este domingo em Seul, Coreia do Sul.

O piloto de Cascais, que garantira a » pole position » para a 16.ª e última prova da temporada, acabou por cortar a meta na 10.ª posição, a 22,226 segundos do vencedor, o suíço Edoardo Mortara (Venturi).

O belga Stoffell Vandoorne (Mercedes) foi segundo classificado, a 3,756 segundos do vencedor e, com isso, sagrou-se campeão mundial de Fórmula E, enquanto o britânico Jake Dennis (Andretti) foi terceiro, a 6,649 segundos.

STOFFEL VANDOORNE E A MERCEDES SÃO CAMPEÕES DO MUNDO DA FORMULA E ???? #FormulaEELEVEN pic.twitter.com/NengUJMEc6

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 14, 2022 Com este resultado, Félix da Costa perdeu duas posições no campeonato, caindo de sexto para oitavo.

«Foi duro falhar o pódio desta forma, principalmente, porque queria fechar este ciclo com um pódio. Fizemos a ‘pole’ e tínhamos andamento para terminar em segundo. Enfim, é um pouco frustrante, mas as corridas são mesmo assim», declarou o piloto luso.

Esta foi a última corrida de Félix da Costa pela DS Techeetah, com a qual conquistou o título em 2020.

«Despeço-me da equipa para abraçar um novo projecto, um grande desafio que aí vem. Vivi aqui grandes momentos, em especial o título mundial de 2020. Trabalhei com excelentes profissionais, que se tornaram amigos. É um fim de um ciclo e estou muito grato por estes três anos», disse Félix da Costa.

Race 100 race classification* ??

An incredible win from @edomortara rounds off a brilliant season. Round 16 was full of action from start to finish as we crowned our Season 8 World Champion, @svandoorne !

???? 2022 Hana Bank #SeoulEPrix

*Provisional, subject to FIA approval. pic.twitter.com/4Z7oC8wNJl

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) August 14, 2022 Stoffell Vandoorne, que venceu apenas uma prova este ano, sagrou-se campeão com 213 pontos, contra os 180 do neozelandês Mitch Evans (Jaguar), que apenas sétimo. Félix a Costa, com 122 pontos, foi oitavo. A Mercedes conquistou o campeonato de construtores.

