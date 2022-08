Top Gun superó a Titanic y se convirtió en uno de los mejores éxitos de taquilla

Entornointeligente.com /

Actualmente la película protagonizada por Tom Cruise ha recaudado 662 millones de dólares en ventas de boletos, aproximadamente

Top Gun: Maverick rompió un nuevo récord al desbancar a Titanic , luego de 25 años, como el séptimo estreno más taquillero en la historia del cine de Estados Unidos. Esta es también la única película, protagonizada por Tom Cruise , que rebasa las ganancias de los 100 millones de dólares en tan solo un fin de semana.

Según informó Variety, las ganancias en taquilla demuestran que el público contemporáneo disfruta de las historias de acción y adrenalina, pues en los puestos que se encuentran arriba de la cinta de Joseph Kosinski se ubican películas como Black Panther ($700 millones), Avatar ($760 millones), Spider-Man: No Way Home ($804 millones), Avengers: Endgame ($853 millones) y Star Wars: The Force Awakens ($936 millones).

Desde que Top Gun: Maverick llegó a los cines, el pasado 27 de mayo, el público demostró su preferencia por el retorno del capitán Pete «Maverick» Michelle, pues a más de dos meses de su estreno todavía está disponible en algunas salas de cine. Actualmente la película protagonizada por Tom Cruise ha recaudado 662 millones de dólares en ventas de boletos, aproximadamente.

Esta cifra la ha hecho acreedora del título del «séptimo estreno más taquillero» en EE. UU., que pertenecía al éxito de James Cameron Titanic . Otro de los récords que pertenecía al drama protagonizado por Kate Winslet y Leonador DiCaprio , y que también le fue arrebatado por Top Gun: Maverick, fue el título de la película más grande de Paramount, pues ha sido la producción más grande dentro de los 110 años de historia del estudio cinematográfico.

Pero no todo le ha sido arrebatado a la cinta que cautivó a cientos y miles de jóvenes a finales del siglo pasado, Titanic , que todavía supera a Top Gun: Maverick, y sus ganancias en taquilla, fuera de América del Norte, al haber recaudado la todavía insuperable cantidad de mil millones, en la taquilla internacional, y dos mil millones a nivel mundial.

Luego de un atraso de más de dos años, por ajustes en las secuencias de vuelo, la película de Kosinski alcanzó números muy altos, aun cuando en esta época la demanda en la taquilla ha disminuido, debido a la pandemia de 2022, pero eso no ha sido un impedimento para las aventuras del personaje de Tom, pues, de generar más ganancias como hasta ahora hace, Top Gun: Maverick podría superar el récord más reciente de Avengers: Infinity War , que se encuentra en el sexto puesto con una recaudación de 678 millones de dólares

