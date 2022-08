Top Gun se convirtió en la séptima película más taquillera de EE.UU

Entornointeligente.com /

Según los medios especializados, la cinta «Top Gun: Maverick» se convirtió en el séptimo estreno más taquillero en la historia de Estados Unidos tras recaudar más de 600 millones de dólares.

De acuerdo a la información, el filme, protagonizado por Tom Cruise, totaliza unos 622 millones de dólares en taquilla, cifra que le sirvió para superar al drama de James Cameron, Titanic (1997).

Por encima de ella, continúan «Black Panther» ($700 millones), «Avatar» ($760 millones), «Spider-Man: No Way Home» ($804 millones), «Avengers: Endgame» ($853 millones) y «Star Wars: The Force Awakens» ($936 millones).

Cabe recordar que la película de acción es la secuela de «Top Gun» (1986), una de las cintas más populares del artista norteamericano.

No obstante, fuera de las fronteras norteamericanas, «Titanic» sigue por encima de «Top Gun: Maverick», con más de 2 mil millones de entradas vendidas.

