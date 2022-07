«Top Gun: Maverick» es el estreno más taquillero de Paramount Pictures

Entornointeligente.com /

Con una recaudación de más de 601 millones de dólares en cines estadounidenses, la cinta «Top Gun: Maverick» se consolidó como el estreno más taquillero de los estudios Paramount Pictures en suelo norteamericano.

De acuerdo a los datos de un medio especializado en cine, la secuela de la mítica «Top Gun» de 1986, en la que Tom Cruise vuelve a encarnar al aviador «Pete ‘Maverick’ Mitchell»; superó en al menos 1,2 millones de dólares a otro filme icónico de la compañía: «Titanic», que, en su estreno en 1997, recaudó 600,7 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

No obstante, este clásico de la pantalla grande, dirigido por James Cameron y protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, todavía se mantiene como la tercera película más exitosa de todos los tiempos, con una recaudación total de 2 mil 200 millones de dólares en todo el globo.

Por su parte, «Top Gun: Maverick», que también se erigió como el mejor estreno del propio Cruise, en toda su carrera profesional, ha logrado facturar mil 190 millones de dólares desde que apareció en cartelera el pasado 27 de mayo.

