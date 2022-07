«Tãoooo fofinhooo»: a conversa de bebé está presente em todo o mundo

Entornointeligente.com /

Provavelmente isto já lhe aconteceu: está numa sala com um bebé como centro das atenções e as frases dirigidas ao bebé entoam uma voz mais aguda, com as vogais bem abertas e frases repetitivas. «Oooolá, bebé!», «Tãoooo fofinhooo», «Quem é que gosta muito de ti, quem é, quem é?». Estes exemplos de conversa de bebé não são aleatórios, são frases comuns em ajuntamentos para conhecer o mais novo membro da família e recorrentes da parte de familiares e amigos. As frases unidireccionais neste tom quase cantado é uma língua em si – o «parentês». E esta é uma língua praticamente universal.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com