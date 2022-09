Tony Boza a Maduro: «¡Escuche otras voces, el país lo está pidiendo, el país está angustiado!»

Entornointeligente.com /

«Cuando el Estado interviene en el sistema cambiario, el mercado deja de ser mercado y se convierte en un sistema de asignación de divisas porque prácticamente pasa a ser el único oferente», señala el analista económico

El economista y diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional electa en 2020, Tony Boza , exhortó a Nicolás Maduro a oír otras opiniones en cuanto al tema cambiario, pues, considera que el actual está errado y ha causado la disparidad entre el bolívar y el dólar que se vive actualmente en Venezuela.

«Yo le pediría al Presidente que escuche otras voces porque los asesores económicos en este momento están entubados por un solo mecanismo. Yo no estoy diciendo que vean la propuesta nuestra. Estamos hablando de que hay que escuchar a otros porque el país lo está pidiendo. El país está angustiado. Ya no es un problema de diatribas, no es un problema de la polarización política, es un problema de la angustia», afirmó el parlamentario.

Asegura que es una «preocupación justa del pueblo y que el pueblo está haciendo. Creo que el Presidente, como mandatario de todos los venezolanos, debe oír esas voces», sostuvo Boza en el podcast 10 Minutos con Vladimir, que se transmite por el Instagram de Contrapunto .

En ese sentido, dijo que él no estaba pidiendo que se guiará por los planteamientos que hace en sus opiniones ni por los de Juan Carlos Valdez , tampoco por los de Pascualina Cursio, sino que debería replantear la fórmula actual en la que se lleva a cabo todo el tema cambiario y las ofertas que hace el Banco Centra de Venezuela en cuanto a las divisas.

Explicó que el dólar le está ganado la batalla al bolívar debido al sistema de mercado cambiario. «En Venezuela no hay un mercado (de divisas). El mercado funciona con una lógica. En 2018 se liberó el tipo de cambio. No hay control cambiario. Tú puedes ir a la banca comercial y pedir que te vendan dólares (…) en ese proceso se establece un mecanismo. Cuando el Estado interviene en el sistema cambiario, el mercado deja de ser mercado y se convierte en un sistema de asignación de divisas porque prácticamente pasa a ser el único oferente», señala el analista económico.

Por eso alega que el gobierno debería dejar que la banca privada sea la que se nutra con divisas privadas como sucede en otros países y el Estado invertir esos recursos en programas sociales. «El Gobierno esta poniendo el dinero público para tratar que se estabilice el dólar y por esa vía va a ser muy difícil al menos que se abran otras vías. Aquí lo que hay es inflación de costo».

Vea la entrevista completa acá 10 Minutos con Vladimir

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com