Toni Costa eliminado de La Casa de Los Famosos 2, así fue su despedida (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

El ex de Adamari López fue el primero en quedar eliminado en la final La Casa De Los Famosos

Llego el día de la la gran final de La Casa de Los Famosos, Sandarti anuncia quien será el próximo en salir de la competencia, como sabemos solo quedaban cuatro participantes aun en la contienda: Ivonne Montero, Nacho Casano, Toni Costa y Salvador Serboni , por ese motivo Héctor Sandarti dijo que primeramente les diría quien se convertiría en el cuarto lugar.

Después de tres meses en competencia, estos participantes que en su mayoría vivieron bastante polémica o protagonizaron momentos incomodos de alguna manera ya son ganadores, pues aunque alguno de ellos sea eliminado, la realidad de las cosas, es que logro convertirse en finalista, por este motivo Sandarti que el personaje que tiene que dejar La Casa de Los Famosos es nada mas y nada menos que Toni Costa , de esta manera tiene que decirle adiós al portafolio de los 200.000 dólares.

Ver también: Osvaldo Ríos opina sobre la polémica de Daniella Navarro y Yolanda Andrade: «la educación se lleva desde la sangre»

Sin embargo logro llegar a la gran final del programa mas visto de Telemundo, por ese motivo el que no haya ganado el primer lugar, no significa que no le espera una buena carrera afuera

Redacción gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com