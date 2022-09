Entornointeligente.com /

Hoy se reabrió el Museo Diocesano de la Virgen del Valle. Se vuelve a ofrecer al pueblo una muestra de la fe de los devotos de la Virgen del Valle expresada de diversas maneras.

«Milagritos», anillos, medallas, vestidos de la Virgen, cuadros, uniformes deportivos, tronos donde la imagen de la Virgen ha peregrinado, insignias militares, y muchas manifestaciones más, adornan con gusto y sobriedad esa exposición tan grata y expresiva. Esa muestra es eso: una pequeña parte de las «toneladas de fe» que cada día se pueden tocar en los devotos de Nuestra Señora del Valle.

Cada exvoto, cada ofrenda, cada recuerdo que alguien ha hecho como ofrenda de su agradecimiento, de su petición, o de su anhelo compartido, tiene por detrás una historia llena de confianza en Dios y en la intercesión de la Madre de Dios, de la Virgen del Valle.

Sin duda, que esas «toneladas de fe» que cada devoto lleva en su vida es un don de Dios, una bendición que todos la experimentamos en nuestro corazón.

En una ocasión le pregunté a chico no mayor de nueve años, que quién había compuesto los «galerones» (una décima proclamada en el Oriente de Venezuela, que se componen con cualquier ocasión) que iba a declamar. Me explica que lo ayudó su profesor de «galerones». Y sin preguntarle, me dice con mucha sencillez: – mis mejores galerones son los que compongo para la Virgen del Valle.

Y es así, todo margariteño, todo oriental en Venezuela tiene en el ADN el amor a la Virgen del Valle. Y esa devoción nos une y nos ayuda a ser mejores. El día de su fiesta se celebrará en las Iglesias y en la Basílica de Nuestra Señora del Valle. También en cada casa, en cada capilla, en cada barca de un pescador: cada lugar se convertirá en un templo en honor de la Madre de Dios.

Ser mejores ciudadanos, fomentar una mejor convivencia, amar más a la familia, trabajar con más honradez, orar con más fe, son frutos del amor a la Virgen del Valle. Y le agradezco a Dios de todo corazón estar tan cerca de Ella en esta querida Margarita.

¡Felicidades en estas fiestas de la Virgen del Valle!

Fernando Castro Aguayo

