Tomás Guanipa: «Debemos retomar la negociación con sentido de urgencia»

(Caracas) . El representante de la Delegación de la Plataforma Unitaria para el Diálogo, Tomás Guanipa, aseguró que la oposición está lista para retomar el proceso de negociación iniciado en México por considerarlo «indispensable para encontrar soluciones al drama social que estamos viviendo los venezolanos».

El también Secretario General de Primero Justicia reiteró que debemos retomar el diálogo con sentido de urgencia «porque en el tiempo que ha pasado desde que el madurismo se paró de la mesa la vida de los venezolanos ha ido en detrimento y sus problemas no pueden esperar».

A su juicio es esencial retomar el proceso de negociación poniendo a los venezolanos en el centro, «a aquellos que usan un metro que no funciona, que llegan a su casa y no tienen agua o no tienen luz, a los pacientes que no pueden ser atendidos por falta de recursos. Nadie puede estar en contra de que encontremos soluciones a estos problemas, que podamos revitalizar la empresa privada para generar empleos y que nuestra gente no tenga que seguir huyendo para conseguir calidad de vida».

«A veces pareciera que esto está mejorando y luego la devaluación nos demuestra que no es así. Por eso es fundamental poner a los venezolanos en el centro y retomar la negociación como el mecanismo de lucha que permitirá resolver la profunda crisis económica y política que enfrentamos», explicó Guanipa.

Guanipa aseguró que el país está claro que en Venezuela no habrá normalidad ni libertad económica o política hasta que no haya un gran cambio, pero también entiende que se deben lograr acuerdos parciales que permitan a los ciudadanos recuperar una vida digna, con servicios que funcionen y un sistema educativo y de salud que pueda atenderlos.

«Al gobierno le conviene que dejemos de luchar y nos resignemos, por eso nuestra respuesta debe ser seguir luchando en cada uno de los espacios que tengamos para lograr cambios», señaló.

Guanipa explicó que en el proceso iniciado en México hay actores fundamentales para que los acuerdos no solo se cumplan sino que sean en favor de los venezolanos. Por eso reiteró la disposición de la Delegación de la Plataforma Unitaria en retomar el proceso cuanto antes.

Tags: Diálogo Elecciones Gobierno Guanipa Oposición Política

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

