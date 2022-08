Tomem lá mais um artigo para denunciarem à ERC e à CIG

Entornointeligente.com /

Está encontrada a frase do ano. Reza assim: «Outros artigos, menos imediatos do ponto de vista do insulto, soam a discussões inofensivas, intelectuais e etéreas, mas chegam à maior parte das pessoas LGBTQIA+ que os leem como actos de bullying «. A frase é de Ana Aresta, presidente da ILGA Portugal, e vinha no Expresso da semana passada como justificação para a denúncia apresentada na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e na Comissão para a Cidadania e para a Igualdade de Género (CIG) contra uma lista de crónicas consideradas «veículo de ódio, transfóbicas e homofóbicas». Porque é que esta é a frase do ano? Porque nenhuma outra é tão representativa do Zeitgeist do mundo ocidental em 2022. Nenhuma capta tão bem este espírito autoritário que foi tomando conta do nosso tempo.

