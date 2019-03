Tomaron un campo en Zárate y su dueño reclama el desalojo: “Esto es subversión, crear desorden”

Entornointeligente.com / Unas 40 familias ocuparon un predio de 9 hectáreas en la localidad de Lima El campo posee 18 hectáreas, la mitad fue tomada el lunes por unas 40 familias El lunes 11 de marzo bien temprano en la mañana el empresario Fernando Skiarski recibió un llamado que lo puso en alerta. El administrador de su campo en la localidad de Lima, partido de Zárate, le advertía de un rumor creciente en la zona; que parte de su campo podía ser tomado. Tuvo pocas horas para prepararse. Cerca de las seis de la tarde unas 40 familias se metieron en el predio, coparon unas 9 de las 18 hectáreas y las subdividieron. El campo pertenece a la familia Skiarski desde 1991 y es explotado para el cultivo de arándanos , que ocupa la mitad de la parcela, donde además vive un encargado. En la otra parte, que sólo tenia algunos caballos, entró la gente, posiblemente habitante de un asentamiento lindero que está allí desde hace cuatro años. “El predio está totalmente alambrado. Hacía algo más de seis meses le colocaron carteles en uno de los costados que da a este barrio porque se corrió un rumor de que había intenciones de tomar el predio. La Policía nos aconsejó poner carteles de ‘propiedad privada’ y lo hicimos”, comentó el empresario. Los ocupantes derribaron la tranquera y rompieron los alambrados del campo ubicado en Lima La Policía y la Justicia actuaron de inmediato, incluso antes de que el dueño del lugar hiciera la denuncia. También se acercaron funcionarios de Acción Social del Municipio de Zárate para intentar explicarles a las personas que tomaron el campo que el lugar tiene dueño. Los ocupantes no se fueron. “Entraron tumbando alambres, metiéndose, y en poco menos de 24 horas subdividieron ese lote de 9 hectáreas con materiales, alambres, hilos de pescar, en subterrenos de 500 metros, poniendo nombres de familia “, comentó Skiarski. El mismo lunes a la tarde la policía intervino ante las 40 personas que coparon el lugar, algunas estaban con niños. La fiscalía 7 de Zárate, a cargo de Andrea Palacios , abrió un expediente y comenzó los trámites para pedir el desalojo, que sería autorizado en los próximos días por el juez Julio Grassi. Con estacas marcaron los nombres de las familias que ocuparían cada subdivisión “El miércoles pude ir, intenté hablar con al gente, les ratifiqué que era mío. En el interin me llamó la gente de la Municipalidad de Zárate, de un departamento de Asistencia Social, que fueron al predio a hablar con la gente para intentar que se vayan. En promedio tienen de 20 a 30 años. Son personas jóvenes “, contó Skiarski. El lugar permanece ocupado pero bajo la custodia de la Policía Bonaerense. “La mitad de la gente estaba agresiva, diciéndome que no se usaba, que por qué no se lo daba”, dijo el dueño del campo y abrió espacio para la especulación de las razones de la toma: “Se van constituyendo rumores de alguien con cargo político en la Municipalidad que incentiva estas acciones, ese alguien les dijo que era un terreno fiscal”. Para Skiarski “hay por parte de gente que ocupa cargos políticos como una tendencia o un accionar de utilizar a la gente con necesidades reales de vivienda (otras usurpan para luego venderlos), tienen ganancia política si se concreta y se perpetúa la toma y además se quedan con algunos terrenos porque están prendidos con los cabecillas de ese grupo”. El empresario dice que no tiene pruebas pero sí un nombre de la persona que incentivaría, según él, las tomas en Zárate. “Es apología de derribar la Constitución, que en sus garantías básicas tiene el derecho a la propiedad. Y tanto la fiscal, como el comisario de Lima, nos dijeron que todos los marzos de años de elecciones empieza a ver tomas, saqueos a supermercados, como campaña política”. Skiarski explicó que no hará la denuncia contra la persona porque no tiene pruebas. Pero reclama que se efectivice el desalojo para recuperar sus nueve hectáreas. Y para que tomen nota los gobiernos nacional y provincial. “Queríamos enfatizar y hacer llegar la nota a Patricia Bullrich, a la gobernadora María Eugenia Vidal o al Ministerio de Seguridad de la Provincia porque es gente que no es del PRO y claramente le genera un daño a la imagen, una sensación de falta de seguridad jurídica y de ‘hacemos lo que queremos’. Yo como privado, puse al abogado y puse todo mi esfuerzo y moví influencias y me envió este borrador para dar una mano ahí”, detalló Skiarski, quien dice que siente “la sensación de vulnerabilidad”. “A la gente de bien, a mí, a los vecinos, a amigos, a la gente de Lima, a la gente que tiene su casa propia, hay una sensación de descontrol. Es crear desorden, subversión, ir en contra de los derechos de propiedad. No hubo amenazas pero tampoco nadie se metió ni intentó quitarlos a la fuerza. La Policía intentó dialogando y la gente de la Municipalidad dio una mano. Lo grave y lo que queríamos resaltar es el problema más de fondo, incentivado por gente que debería velar y proteger a los privados. Uno los elige para eso”, concluyó el dueño del campo.

