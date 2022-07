Tomar una dosis extra de esta vitamina no ayudará a proteger tus huesos, según un estudio

Entornointeligente.com /

(CNN) — Tomar una dosis más alta de vitamina D para proteger los huesos no es necesario si se trata de un adulto sano de mediana edad o de edad avanzada, sin ninguna enfermedad ósea ni deficiencia de vitamina D, según un nuevo estudio. El organismo necesita la vitamina D para absorber completamente el calcio y el fósforo de los alimentos.

Tomar 2.000 UI (unidades internacionales) al día de vitamina D3 suplementaria sin calcio durante más de cinco años no redujo las fracturas de cadera, muñeca o pelvis en comparación con la toma de un placebo diario, según el estudio publicado este miércoles en la revista académica The New England Journal of Medicine.

Un placebo es una píldora falsa que se da a los pacientes para que crean que están recibiendo el tratamiento real.

«Este es el mayor y más largo ensayo controlado aleatorizado sobre la administración de suplementos de vitamina D en EE.UU.: se inscribieron 25.871 hombres y mujeres de los 50 estados, incluyendo un 20% de participantes negros», dijo la autora del estudio, la Dra. Meryl LeBoff, jefa de la sección de calcio y huesos de la División de Endocrinología, Diabetes e Hipertensión del Hospital Brigham and Women’s de Boston.

Los suplementos de vitamina D y aceite de pescado pueden ayudar a prevenir enfermedades autoinmunes, según un estudio «En general, los resultados de este gran ensayo clínico no apoyan el uso de suplementos de vitamina D para reducir las fracturas en hombres y mujeres estadounidenses generalmente sanos», dijo LeBoff, también profesora de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard.

«La validez del estudio es excelente. Está en consonancia con los datos anteriores que muestran que una población no seleccionada para la deficiencia de vitamina D no se beneficia de la administración de suplementos de vitamina D», dijo la Dra. Anne Rentoumis Cappola, profesora de medicina en la División de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo de la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia.

publicidad «Los datos de los ensayos clínicos aleatorizados son el nivel más alto de datos y esos han fracasado repetidamente en mostrar el beneficio de cualquier vitamina cuando se administra a una población de estudio no seleccionada», dijo Cappola, que no participó en el estudio.

No se aplica a todo el mundo Sin embargo, los resultados del estudio no serían aplicables a las personas con una deficiencia grave de vitamina D, dijo LeBoff. Tampoco se aplican a las personas con una masa ósea baja, es decir, con una densidad mineral ósea inferior a la óptima, ni a la osteoporosis, una enfermedad de adelgazamiento óseo que hace que los huesos se vuelvan tan frágiles que una caída o incluso un leve esfuerzo podrían causar una fractura.

Vitamina D: ¿qué es?, ¿qué alimentos la tienen?, y todo lo que necesitas saber «Se trata de un problema de salud pública importante en Estados Unidos. Una de cada dos mujeres de 50 años o más sufrirá una fractura relacionada con la osteoporosis en lo que les queda de vida», afirma LeBoff. «Es realmente importante que los pacientes con osteoporosis sean evaluados por los muchos factores subyacentes que contribuyen a la osteoporosis para ver si hay alguna causa reversible».

Los resultados del estudio tampoco se aplican a las personas de la tercera edad que viven en asilos, dijo LeBoff, debido a los factores únicos que se aplican a sus entornos de vida.

«Puede que no salgan [y no] expongan su piel a la luz solar, que es una fuente importante de activación de la vitamina D», dijo. «Pueden no tener una buena nutrición, pueden tener otras condiciones médicas o problemas gastrointestinales, por lo que deben hablar con su médico sobre el cuidado de sus pacientes».

Necesidad de vitamina D El cuerpo humano requiere de la vitamina D para ayudarlo a absorber el calcio en el intestino, de hecho, el cuerpo es incapaz de absorberlo si no hay vitamina D presente. La vitamina D también juega un papel importante para la salud del sistema inmunológico, la actividad neuronal y el funcionamiento de los músculos.

La recomendación diaria de vitamina D en Estados Unidos para adultos hasta los 70 años es de 15 microgramos o 600 UI, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

Para los adultos mayores de 70 años, la dosis aumenta a 20 microgramos u 800 UI por día. La Academia Estadounidense de Pediatría recientemente duplicó la cantidad recomendada para bebés, niños y adolescentes a 10 microgramos o 400 UI por día.

A diferencia de las vitaminas solubles en agua, que el cuerpo puede eliminar fácilmente, la vitamina D y sus primas A, E y K se acumulan en el hígado y las células grasas del cuerpo hasta que se necesitan. El consumo muy por encima de la dosis diaria recomendada puede acumularse hasta niveles tóxicos.

Un estudio de 2017 encontró que el 3% de los estadounidenses tomaron más del límite superior tolerable de 4000 UI diarias para adultos, lo que los puso en riesgo de sufrir una sobredosis. Aproximadamente el 18% tomó más de 1000 UI al día.

Justo después del primero de año, un hombre británico comenzó a sufrir náuseas, dolor abdominal, diarrea y episodios repetidos de vómitos, junto con calambres en las piernas y zumbidos en los oídos después de un mes de tomar grandes cantidades de vitamina D tres veces al día. día. Sus niveles de vitamina D permanecieron elevados durante meses , dijo su médico.

Si se están considerando suplementos de vitamina D, los niveles diarios de vitamina D obtenidos de los alimentos deben tenerse en cuenta en la decisión, advierten los expertos. Además de los alimentos fortificados, los huevos, el queso, los hongos shiitake, el salmón, el pez espada, el atún, la trucha arcoíris y el hígado de res contienen vitamina D, al igual que el aceite de hígado de bacalao.

Cualquier persona preocupada por sus niveles de vitamina D debe hacer que un médico los evalúe, dicen los expertos.

