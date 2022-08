Toma nota: Los cuatro juguetes sexuales de control remoto para usar a distancia en pareja

Entornointeligente.com /

Los juguetes sexuales tienen diferentes formas, tamaños, funciones, colores y pueden ser usados en distintos contextos más allá de la cama o del acto sexual y, actualmente, gracias a tecnología inalámbrica , no solo una persona puede divertirse al usarlos, sino que esta puede ser una actividad de disfrute de la pareja.

Los vibradores con control remoto ofrecen un abanico de posibilidades no solo para las parejas (o amigos) que mantienen una relación a distancia o que están separadas por diversos motivos; sino que también hacen posible experimentar adrenalina por su uso en público o en lugares inesperados.

La capacidad de controlar las sensaciones de la pareja con solo pulsar un botón o abrir una aplicación hace de estos, juguetes especiales para aquellas personas que buscan diversión, adrenalina y aumentar la pasión en la intimidad. Estos cuatro juguetes son opciones para esas parejas.

Satisfyer Double Joy Es un vibrador para parejas fabricado con silicona, lo que significa que no daña la piel y mejora las experiencias íntimas con vibraciones y ritmos variables . Los dos motores del juguete vibran con potencia en ambos extremos para generar sensaciones por toda su superficie, en el clítoris, el punto G y el pene.

El Satisfyer Double Joy es compatible con la app Satisfyer para su uso a distancia. (Satisfyer)

Double Joy es impermeable, por lo que puede ser usado bajo el agua sin problemas y, cuando se agote su batería, puede ser cargado nuevamente por un cable USB

Aunque se puede usar de forma manual debido a los controles externos que posee, tiene una aplicación lanzada al mercado en 2020 que también es compatible con otros dispositivos de la propia marca. De esta forma, la pareja podrá usar el juguete aunque se encuentren incluso en países diferentes.

Aisitelu Disponible en Amazon, este dispositivo posee un control remoto, aunque también puede ser controlado por medio de la app Love Spouse, disponible en Play Store y App Store según los anuncios publicados en la web de ventas.

Vibrador Aisitelu (Amazon)

El vibrador tiene nueve modos para seleccionar según las necesidades de quien lo use, además de un modo de música para que sentir las vibraciones de las canciones favoritas del usuario. Además es impermeable, hecho completamente de silicona para su fácil limpieza y se puede recargar por USB al igual que otros juguetes de este estilo.

Lush 3 El modelo más reciente de la marca Lovesense fue lanzado al mercado en 2021 y es el tercero de su línea Lush, nacida en 2015, por lo que ha experimentado diversas mejoras a lo largo del tiempo.

Vibrador Lush 3 Lovesense (eBay)

Al igual que el Satisfyer, posee un modelo en U para sostenerse mejor y estimula de manera intensa el punto G tanto en sesiones de uso como durante el sexo. Está hecho con materiales seguros para el cuerpo y es de fácil limpieza. Además, tiene un cargador magnético que permite el uso continuo del juguete hasta por cuatro horas y media.

El juguete es inalámbrico y se activa por medio de la app de Lovesense , disponible tanto en Play Store como en App Store. Puede ser sincronizado con varios dispositivos y debido a su capacidad para ser controlado por internet, la pareja puede divertirse sin importar momento y lugar en el que se encuentren.

Louviva IT El Luvia IT tiene una forma de U al igual que otros vibradores, con la diferencia de tener 10 modos de vibración y succión para una estimulación constante del clítoris , por lo que las personas que lo usen pueden experimentar placer de manera más intensa. El material del juguete es de silicona, además de no causa daño al cuerpo, su textura es realista.

El vibrador Louviva IT tiene 10 modos de vibración y succión para una estimulación constante del clítoris. (Amazon)

Es posible hacer uso de un control remoto, que es parte del producto. A diferencia de otros vibradores, este sí requiere la cercanía de la pareja para activar el juguete. Además, es resistente al agua en un 100 %

