Toma estatal de concesionaria Canevenca mantiene sin trabajo a mineros de Lobatera en Táchira

Entornointeligente.com /

Por: Por Ana Barrera

San Cristóbal. En el municipio Lobatera se encuentran las minas más grandes de carbón del estado Táchira . De la extracción del mineral que se hace en ellas, se benefician unos mil mineros, quienes en estos momentos no pueden llevar el sustento a sus hogares, tras el cierre de las mismas.

El cierre de las minas se produjo hace más de mes y medio porque, según información suministrada por los mismos mineros, « el Gobierno las habría tomado temporalmente ante la falta de permisos de la operadora Caneveca».

Y es que al parecer, la concesión de las minas de Lobatera se la habrían cedido a una empresa relacionada con el Estado y cuyos montos de venta no les convienen a los mineros.

Casi dos meses llevan sin trabajar en Las Minas de Lobatera. José Daniel Cañas, miembro del gremio minero, explicó que la comunidad quiere el retorno de la empresa que estaba trabajando en una zona conocida como El Muelle (Caneveca), ya que esta les compraba todo el carbón a los mineros.

Caneveca estaba pagando el carbón libre de impuestos…el comisario dijo que no estaban cumpliendo con los requisitos para la exportación», dijo.

Los dejaron trabajar así Cañas reprochó que la estatal Carbosuroeste debió detectar la irregularidad desde un principio y no dejar trabajar a Caneveca , no como ahora que ya ha pasado un tiempo y los mineros venden el carbón a esta empresa y no esperar hasta que se lograran almacenar más de 12 toneladas de carbón.

El vocero indicó que la empresa Caneveca tiene lo que va de año trabajando con la venia del Gobierno Nacional, pero no comprenden por qué ahora es que deciden cerrarla.

Mineros piden a las autoridades el regreso de las actividades- Foto. Cortesía Advirtió que la nueva empresa (Carbosuroeste), la cual no ha comenzado a funcionar, llegó a la zona por medio de la figura del protectorado y quiere fiar los viajes de carbón, traduciéndose esto en pérdida para los mineros que hacen vida en la zona.

¿Por qué el Gobernador sí tiene la permisología de exportar el carbón y no le da la prioridad a una empresa? De paso vienen armados para que uno no hable», señaló Cañas.

Libre comercio Líderes comunales piden a las autoridades que en las minas se permita el libre comercio del carbón, y que cada quien venda y exporte según lo dicte la oferta y demanda.

Comunidad denuncia amedrentamiento por parte de las autoridades. Foto: Cortesía Reiteró que llevan más de mes y medio que sin trabajar. «Los hombres no tienen entrada de plata y no pueden llevar el sustento a sus hogares».

Destacaron que el ahora gobernador del Táchira, Freddy Bernal, visitó Las Minas de Lobatera y prometió muchas cosas, razón por la cual ellos le dieron el voto de confianza. «Le hacemos un llamado al Gobernador y a la alcaldesa Natalia Chacón, para que nos solucionen el problema que se presenta», dijeron.

Refirieron además que de los impuestos generados por la exportación del carbón , «no se ve ni un centavo «, ya que en el ambulatorio de la zona no hay pastillas para la fiebre.

«Aquí hay un liceo que está en malas condiciones, una capilla que da tristeza y la Alcaldesa lo sabe. Hambre es lo que hay aquí».

A la fecha la gobernación no se ha pronunciado respecto a las solicitudes de la comunidad minera.

Fuente: Crónica Uno

Siguiente Estas serán las características de las zonas económicas especiales, según la Ley publicada en Gaceta Oficial Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com