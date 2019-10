Tom Holland se rapó para una película y sus fans enloquecieron

Tom Holland está listo para comenzar a trabajar en Cherry , una nueva película donde interpretará a un ex-soldado adicto y volverá a colaborar con los directores de Avengers: Endgame, Joe y Anthony Russo. Pero mientras el actor tras Spider-Man mira con ansias a su nuevo proyecto, algunos de sus fanáticos no están contentos con las repercusiones que esto tendrá en la apariencia de Holland, y en concreto en su cabello.

Resulta que Holland tuvo que afeitar su pelo para protagonizar Cherry , dejando atrás la apariencia que ha mantenido durante la mayoría de su carrera y parece que es muy valorada por sus seguidores.

Entornointeligente.com /

Tom Holland está listo para comenzar a trabajar en Cherry , una nueva película donde interpretará a un ex-soldado adicto y volverá a colaborar con los directores de Avengers: Endgame, Joe y Anthony Russo. Pero mientras el actor tras Spider-Man mira con ansias a su nuevo proyecto, algunos de sus fanáticos no están contentos con las repercusiones que esto tendrá en la apariencia de Holland, y en concreto en su cabello.

Resulta que Holland tuvo que afeitar su pelo para protagonizar Cherry , dejando atrás la apariencia que ha mantenido durante la mayoría de su carrera y parece que es muy valorada por sus seguidores.

El actor reveló su cambio de look mediante el video que grabó para saludar a una fan y que hasta ahora es el único vistazo a su nuevo corte.

📽 | @TomHolland1996 in Cleveland today (looks like he is ready for #Cherry ✂️) pic.twitter.com/OWzDqtyhck

— Tom Holland News (@THollandNews) October 8, 2019

Así, en una situación comparable con lo que pasó hace algunas semanas cuando Joe Keery (Steve Harrington de Stranger Things ) también cortó su pelo , las redes sociales no tardaron en llenarse de reacciones por el nuevo corte de Holland.

Publicidad Evidentemente algunos usuarios lamentaron y cuestionaron las motivaciones del cambio.

“Estamos reunidos aquí en memoria del pelo de Príncipe Encantador de Tom Holland. Se fue pero no lo hemos olvidado. Descansa en paz”.

WE ARE GATHERED HERE TODAY IN MEMORY OF TOM HOLLAND’S PRINCE CHARMING HAIR. GONE BUT NEVER FORGOTTEN REST IN PEACE 😭 pic.twitter.com/ITQEmbRmI7

— hali | crier’s war spoilers (@dreamjosten) October 8, 2019

“Tu cabello era tan hemoso por qué #Tom Holland”.

your hair was soooo beautiful whhhhy #TomHolland pic.twitter.com/fqdEt9t8mK

— lemon_hayd (@Lemon_Hayd) October 8, 2019

“Descansa en paz hermoso cabello de Tom Holland. Serás extrañado”.

Rest in peace to Tom Holland’s beautiful hair. You will be missed. pic.twitter.com/6tEKgM98eh

— Alia Link | #1 Pikachu Stan (@AliaLink101) October 8, 2019

Yo estaba disfrutando de los rulos que se había dejado Tom Holland y ahora SE RAPÓ. pic.twitter.com/SdC2L3BBpy

— Micaela🐝 (@micaela_ponce99) October 8, 2019

“RIP cabello de Tom Holland, te echaremos de menos pero no te olvidaremos”.

R.I.P Tom Holland’s hair you will be missed but not forgotten pic.twitter.com/yyzRoKs6po

— spidey_chelle (@spideyxchelle_) October 8, 2019

“¿Es demasiado tarde para decirle que existen?”

is it too late to tell him that these existed 💀 #tomholland #cherry pic.twitter.com/vCG7GhhPMR

— leen is still struggling 🥐 (@peterswebz) October 8, 2019

Por otra parte algunos usuarios no tardaron en tomar con un humor este simple corte de cabello y decidieron buscarle parecidos al actor Spider-Man: Far From Home además de reírse de la situación.

💀 pic.twitter.com/7M8aS9AOMQ

— fer 🍂 (@ffalsegods) October 8, 2019

Guys I swear Tom Holland looks like Eminem now pic.twitter.com/sd7dThghld

— sarah (@sarahr5_) October 8, 2019

tom holland shaved his head and now he looks like caillou pic.twitter.com/Hl62UJ0JIB

— madison (@madisonripIey) October 8, 2019

THE TRILOGY pic.twitter.com/SQImgY8Xs3

— Lucas is still alive (@MoskBackup) October 8, 2019

“Yo solo quería ser como tú” .

“I just wanted to be like you” #TomHolland #RobertDowneyJr pic.twitter.com/z0ctnG46ur

— Marti ⎊ misses Tony || #Betrayal (@artxtom) October 8, 2019

“Mi terapeuta: Tom Holland calvo no existe no puede lastimarte Tom holland calvo: ”

my therapist: bald crooked hairlined tom holland doesnt exist he cant hurt you bald crooked hairlined tom holland: pic.twitter.com/pKRisgbfcE

— lulu 🎃🔪 (@xufolulu) October 8, 2019

De acuerdo a una publicación de los Russo en su cuenta de Instagram, las filmaciones de Cherry ya comenzaron y aunque probablemente Holland mantendrá su nuevo look durante todo su trabajo en la película, si no les gusta esta apariencia del actor, recuerden ese consuelo clásico que recibían cuando su propio corte de cabello no les gustaba: el pelo crece.

Seguir leyendo

Source link

قالب وردپرس

LINK ORIGINAL: Tecnomania

Entornointeligente.com