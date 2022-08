Entornointeligente.com /

Tom Holland deja las redes para cuidar su salud mental Agosto 15, 2022 por Remo La estrella de «Spider-Man: No Way Home», quien ha estado ausente de las plataformas digitales durante las últimas semanas, hizo una aparición fugaz en Instagram este domingo para anunciar que eliminó la aplicaciones de Instagram y Twitter de sus dispositivos. Tom Holland compartió que las aplicaciones de redes sociales se volvieron perjudiciales para su salud mental.

